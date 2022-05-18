تراجع أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 18 ينخفض عن 900 جنيه

عدة انخفاضات سجعلها أسعار الذهب على مدار اليوم الأربعاء، فبدأ سعر جرام 21 بانخفاض بقيمة 10 جنيهات في بداية اليوم، ثم سجل تراجعا بقيمة 7 جنيهات في نهاية اليوم الأربعاء، لتتوالى أسعار المعدن النفيس في الانخفاض خلال الأيام الحالية.

وسجلت أسعار الذهب انخفاضا بقيمة تتراوح من 7 إلى 9 جنيهات، وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، وجاءت كالتالي:

استمرار انخفاض أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا صباح اليوم الأربعاء، في محلات الصاغة، ليستمر الانخفاض الذي بدأ منذ عدة أيام، فبعدما سجل عيار 24 أمس 1223 جنيهًا للبيع، و1234 جنيهًا للشراء، سجل اليوم 1206 جنيهات للبيع، و1017 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في الصاغة المصرية

تباينت أسعار الذهب وأعيرته المختلفة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، 7 جنيهات، ووصل إلى 897 جنيها للبيع، و906 جنيهات للشراء، بعدما سجل في بداية تعاملات اليوم نحو 904 جنيهات للبيع، و913 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 1047 جنيها للبيع، و شراء 1057 جنيها، بعدما سجل في بداية تعاملات اليوم نحو 1055 جنيها للبيع و1065 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، نحو 1197 جنيها للبيع و1208 جنيها للشراء، بعدما سجل في بداية اليوم نحو 1206 جنيهات للبيع و1217 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، فجاء للبيع 8376 جنيها، وللشراء 8456 جنيها، بعدما سجل في بداية اليوم نحو 8440 جنيها للبيع، بينما سجل 8520 جنيها للشراء.