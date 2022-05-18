«عقبة»: مخاوفنا مستمرة من ظهور إصابات مختلفة في خصائصها عن أوميكرون

طمأن الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، المواطنين في مصر عن الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إذ ذكر أنه بالرغم من أن هناك دولًا عديدة في العالم، ما زالت حتى اللحظة تُسجل ارتفاعا في إصابات كورونا، إلا أنه لحسن الحظ الوضع في مصر مستقر وهناك انحسار للإصابات، مؤكدًا أن تراجع نسبة الإصابات يرجع إلى جهود الدولة في توفير اللقاحات المتنوعة والمختلفة رغم محدودية الإنتاج.

هناك تسابق بين دول العالم في الحصول على اللقاحات

أضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، ويُعرض على شاشة «TeN»، أن هناك تسابقا بين دول العالم في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خاصة في الفترة الأولى من الجائحة، كما أنه حاليًا تُعد سلالة «أوميكرون» هي المسيطرة على معظم الإصابات في العالم، ورغم أن أعراض الإصابة بها أقل من حدة السلالات الأخرى مثل ألفا وبيتا ، لكن ما زال هناك تخوف من ظهور إصابات جديدة مختلفة في خصائصها.

ضعف أوميكرون يُعد السبب في عدم احتياج المستشفيات

أوضح رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، أن ضعف سلالة أوميكرون يُعد السبب الرئيسي في عدم احتياج المصابين لدخول المستشفيات فضلًا عن الحصول على اللقاحات، مؤكدًا أنه يلاحظ أن البعض تخلى عن ارتداء الكمامة، وهو ما جعله يسأل نفسه ماذا تغير حتى يتخلى البعض عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، وهذا الموقف متكرر في عدد من الدول وليس في مصر فقط.