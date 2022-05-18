خبير أوبئة: الموجة الجديدة من فيروس كورونا ستكون خفيفة للغاية

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن الموجة الجديدة لفيروس كورونا متوقع أن تكون خفيفة للغاية، موضحا أن العالم لا يعيش فترة راحة من الفيروس بجميع الدول، فهناك دول تسجل إصابات عالية من الفيروس، ودول الوضع الوبائي بها مستقر من حيث عدد الإصابات والوفيات، وأخرى الوفيات بها كثيرة وتتضمن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف الدكتور إسلام عنان، أنه من المتوقع ظهور متحورات لفيروس كورونا أكثر انتشارًا، بخلاف متحور أوميكرون الذي سيكون سائدًا على مستوى العالم، مشيرًا الى أن هناك متحورات بالفعل ظهرت جديدة، ولكنها ليست بنفس قوة متحور «دلتا»، ومن ثم النمط السائد لمتحورات فيروس كورونا في التوقيت الحالي كثيرة، ولكن إصاباتها أقل حدة وبسيطة.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وتابع أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة لـ«الوطن»، بأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا يشهد حالة من الانخفاض في أعداد الإصابات، وثباتًا في معدلات الوفيات، ويجب الحذر لأن معظم حالات الوفيات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والتوسعات في عملية التطعيم أسهمت كثيرًا في خفض حدة الإصابات وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة.

وأضاف «عنان» أن الدراسات أثبتت أن متلقي لقاحات كورونا والجرعة الثالثة التنشيطية، أقل عرضة للإصابة بالفيروس التاجي، مشددًا على أهمية الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا ودورها في تعزيز مناعة الجسم ومواجهة متحورات «كوفيد 19».

الصحة تواصل رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، وغيره من الأمراض المعدية، مشيرة إلى أهمية التدابير الوقائية وأنها ما زالت سلاحًا فعالًا وقويًا.