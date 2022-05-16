عزت إبراهيم: بعض وسائل الإعلام الأجنبية انحازت لـ«الإخوان» خلال حكمها

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي، إن ما شهدناه خلال فترة حكم الإخوان، كان يحمل الكثير من اللغط، فيما يخص فكرة التعمد والترويج لفكر جماعة الإخوان، والسيطرة على البرلمان، خلال توليهم السلطة في مصر لمدة عام.

إبراهيم: الغرب سعى للتعايش مع جماعة الإخوان

أضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، المذاع على فضائية «DMC»، أنه كان مسؤولا عن مكتب جريدة الأهرام في واشنطن خلال الفترة من 2009 حتى 2013، وخلال تلك الفترة، رصد الكثير من الأراء التي روجت في واشنطن، «كانوا يتحدثون بأن النظام المدني المصري، انتهى خلال فترة حكم الإخوان، وهناك ضرورة للتعايش مع جماعة الإخوان».

واستطرد: «كان هناك بعض وسائل الإعلام، التي سيست تغطيتها الإعلامية خلال تلك الفترة، وعملوا على تبني مشروع الإخوان، ربما لأنهم وجدوا حركة دائبة من جماعة الإخوان لزيارة واشنطن ونيويورك، وكان هناك زيارات سرية متكررة لخيرت الشاطر وغيره، من أجل إقناع الجانب الأمريكي، بأنهم قادرون على أن يقوموا بتقديم نموذج اقتصادي رأس مالي قوي، مثلما كانوا يروجون في أحاديثهم».

الترويج للجيل الجديد من الجماعة

وأوضح أن الزيارة الأولي التي قاموا بها إلى واشنطن آواخر 2011، قدموا أنفسهم بهدفين أساسيين، الأول هو الترويج لمسألة الجيل الجديد من الجماعة الذي لا يحمل ذاكرة السجون، وهو من سيكون له القوى الدافعة، لإحداث التغيير في مصر، وهؤلاء يتمتعون بثقة كبيرة بداخل الجماعة، «الجماعة أكدت أن القيادات المتشددة ستترك الجماعة بعد تأهيل الجيل الجديد للقيادة».

وتابع: «فيه تقرير للبي بي سي عن عمليات الإغلاق للمصانع والوضع الكارثي في السوق العمل والتضخم وغيرها من الأمور التي أدت في النهاية لخروج المصريين، لجانب السعي للحفاظ على الهوية المصرية، والوضع الاقتصادي كان من الصعب أن يتغافله أي مراسل، وهم دافعوا عن المشروع الإخواني عندما كان يقدم نفسه بطريقة كونه صديق للعالم والاقتصاد الحر».