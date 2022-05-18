أستاذ مناعة: الجرعة الرابعة من لقاح كورونا مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة

قال الدكتور أحمد سالمان، أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أوكسفورد، إنه تم إجراء تجارب سريرية على لقاحات كورونا لمدة سنتين، مؤكدا أن تطعيم الأطفال الآن مهما، وتم تجربة التطعيمات لفترة طويلة، مشيرا إلى أنه رغم قوة مناعة الأطفال إلا أنهم ينقلون العدوى للآخرين، لافتا إلى أن هناك تخوفا من موجة الشتاء المقبل، والأطفال يمكن أن يكونوا ناقلين جيدين لذا يتم إعطاء التطعيمات لهم لتكوين مناعة ضد الفيروس قبل بداية الدراسة.

ظهور متحورات كورونا

وأضاف «سالمان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc» مع الإعلامي عمرو خليل، أن متحورات كثيرة بدأت في الظهور الفترات الماضية وتعمل اللقاحات على مواجهة الفيروس، وهذه اللقاحات مبينة على جسم الفيروس الذي بدأ في نهاية عام 2019.

ولفت إلى أن اللقاح الجديد قد يرفع الفعالية أو يعزز المناعة ولكن يجب تجربته خلال 4 أشهر؛ لذا يتم حاليا استخدام اللقاحات القديمة التي لا تزال فعالة.

لا يمكن إيقاف العدوى

وأوضح أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أوكسفورد، أنه لا يمكن إيقاف العدوى تماما لكن سلالة أوميكرون كان يجب أن يتعاطى الشخص جرعة ثالثة من أجل السيطرة عليها، لافتا إلى أن الحصول على جرعة رابعة ليس ضروريا لكل الفئات حيث يظل مهما للفئات التي لديها مشاكل مثل أصحاب الأمراض المناعية والضغط والسكر، مؤكدا أن كورونا ينتهي به الحال بأن يصبح موسميا مثل الإنفلونزا.