دكتور مناعة: نتوقع موجات أخرى من كورونا قد تقاوم اللقاحات

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنّ أي تحور لفيروس كورونا سيحدث في الفترة المقبلة سيكون أضعف من ذي قبل، في قدرته وحدّته وخطورته، وقد يكون أكثر قدرة على الانتشار السريع والتخفي، لكن لن يكون أكثر قوة أو شراسة.

«أوميكرون» آخر نسخ كورونا القوية

وأضاف «الحداد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت، «أعتقد أن نسخة أوميكرون ستكون آخر النسخ القوية بعدها سيحدث نوع من التحور الضعيف للفيروس قد يكون مقاوم للقاحات في الإصابة، لكن اللقاحات لا تزال مهمة للحماية من المضاعفات».

وأوضح أن أي موجات لفيروس كورونا ستحدث الفترة المقبلة لن تكون بالقوة نفسها، متابعًا: «نتوقع حدوث موجات لكنها لن تكون بالقوة والشراسة والحدة نفسها».

وتعليقا على التوقعات بأنّ منحنى الإصابات حول العالم سيرتفع مجددًا في نهاية مايو وبداية يونيو المقبلين، قال إن سبب ذلك يعود لعزوف البعض عن أخذ اللقاحات والجرعات التعزيزية والتنشيطية، وعلى الرغم من أن جزءًا كبيرًا من المجتمع حصل على الجرعة الأولى والثانية، لكن البعض يعزف عن أخذ الجرعة التعزيزية.

هل كورونا لها ارتباط بالتهاب الكبد للأطفال؟

وتابع: «طول المدة بين الجرعة الأولى والثانية والتنشيطية يجعل فرص الإصابات تزيد، لكن المطمئن بأنّ الإصابات لن تكون بالقوة والحدة نفسية، وأخذنا للقاحات سيجعل من هذه الإصابات إصابات ضعيفة، ومن كل 100 وفاة 99% منهم غير آخذي اللقاح أو مر عليه 6 أشهر من أخذ اللقاح».

وعن ارتباط فيروس كورونا بالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال، أكد أنّه حتى الآن لا توجد أدلة علمية بارتباطها لما بعد كورونا أو كونها أعراض لنزلات البرد، لافتا أن بعض الدراسات تشير إلى أنّ بعض نزلات البرد قد تحدث نوعًا من الالتهاب الكبدي الوبائي.