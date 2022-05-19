5 أعمال فنية مأخوذة عن كتابات يوسف إدريس في ذكرى ميلاده.. منها «الحرام»

تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الراحل يوسف إدريس، إذ أنه من مواليد 17 مايو عام 1927، وأحب الأدب والكتابة من صغره، واستمر بها في سنوات شبابه رغم أن مهنته الأساسية كانت الطب، وتم تحويل عدد من رواياته وقصصه إلى أعمال فنية ارتبطت بوجدان الجمهور.

وفي السطور التالية أبرز 5 أعمال فنية اعتمدت على كتابات يوسف إدريس:

الحرام

يعد فيلم «الحرام» من ضمن الأعمال الفنية التي اعتمدت على إحدى روايات يوسف إدريس التي تحمل نفس الاسم، وعُرض عام 1965، كما حقق الفيلم نجاحا كبيرا وقت عرضه، إضافة إلى احتلاله الترتيب الخامس في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

ودارت أحداث الفيلم حول سيدة ريفية بسيطة تتعرض إلى الاغتصاب، وبعد فشل محاولاتها في الإجهاض تنجب طفلا ولكنها تخاف من الفضيحة فتقتله ثم تموت من حمى النفاس، والفيلم بطولة فاتن حمامة، وزكي رستم، وعبدالله غيث، ومن إخراج هنري بركات.

لا وقت للحب

أما فيلم «لا وقت للحب» فاُقتبس من قصة قصيرة للكاتب الراحل، وقامت ببطولته الفنانة فاتن حمامة، ورشدي أباظة، وعبد الله غيث، وأخرجه صلاح أبو سيف، وعُرض عام 1963.

وتجسد أحداث الفيلم قصة شاب مناضل يقاوم الاحتلال الإنجليزي، بعد حادثة اندلاع حريق القاهرة، ويتعرف على مدرسة تدعى فوزية وتحاول مساعدته هي الأخرى في مقاومة الاحتلال والنجاة بحياتهما، ثم تنشأ بينهما قصة حب.

النداهة

وفي عام 1975 قامت الفنانة ماجدة الصباحي ببطولة فيلم «النداهة»، وهو أحد الأعمال الهامة التي اعتمدت على كتابات «إدريس»، وجسدت الأحداث قصة فتاة ريفية تحاول الخروج من عباءة القرية والانتقال إلى القاهرة مع زوجها، فتتعرض لمجموعة من الأحداث.

وشارك في بطولة العمل كل من شكري سرحان، وإيهاب نافع، وميرفت أمين، وشويكار، والعمل من إخراج حسين كمال.

قاع المدينة

وبُني فيلم «قاع المدينة» على قصة للكاتب الراحل، ويحكى قصة عبدالله القاضي الذي يستغل خادمته ويقيم معها علاقة غير شرعية لحاجتها الشديدة للمال، ثم تهرب منه ويبدأ البحث عنها في كل مكان، والعمل من بطولة نادية لطفي، ومحمود ياسين، ونيللي، وإخراج حسام الدين مصطفى.

حدوتة مصرية

كما اعتمد المخرج يوسف شاهين في كتابة فيلمه «حدوتة مصرية» على فكرة يوسف إدريس، ثم قدمه بعنوان «يحيى شكر مراد»، وقام ببطولة الفيلم نور الشريف ويسرا ورجاء حسين، وسهير البابلي.