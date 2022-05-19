«بشرى» عن محمد رمضان: فرض نفسه على الساحة الفنية.. و«الجونة» استهلك طاقتي

علقت الفنانة بشرى على إعلانها السابق بتخليها عن منصب المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، قائلة إنها أخذت إجازة طويلة من المهرجانات والمشاركة بها.

وأضافت الفنانة بشرى خلال لقاء تليفزيوني: «مهرجان الجونة استهلك كل طاقتي في الـ7 سنين اللي فاتوا، وكنت محتاجة أتنفس وعايزة تحدي جديد»، مشيرة إلى أن المهرجان كان يستهلك وقتها وطاقتها طوال العام وجعلها تقصر في أعمالها الفنية، وأن عام 2020 وقت تفشي كورونا وامتناع السفر، هو العام الوحيد الذي استطاعت التواجد فيه بالسباق الرمضاني من خلال مسلسل القمر آخر الدنيا.

بشرى تكشف سبب انسحابها من مهرجان الجونة

وتابعت: «كان دور مهم جدًا بعمله، بس بتحس إن خلاص عطاءك مش هيزيد، فتدي فرصة لناس جديدة تعتمد على نفسها، وكمان مجهودي كله كان بيضيع في التعليقات على الفساتين، واختزال المهرجان كله في الفساتين، وأنا هتواجد وأحضر أفلام، بشكل كاجوال مش رسمي، خلال الدورات المقبلة».

كما علقت «بشرى» على المشاركة العربية في مهرجان «كان»، قائلة: «بفرح بأي مشاركة عربية في أي مهرجان دولي، لأنهم محتاجين بره يشوفونا ويعرفونا أكتر، لأنهم عندهم جهل بينا وبإنتاجاتنا، وابتدى بعض صناع السينما يعرفوهم بأعمالنا العربية، وده دور المهرجانات إنها تبني جسر بين الثقافات العربية والأوربية، والمشاركات العربية حاجة مشرفة جدًا».

بشرى تبدي رأيها في أغنية «بلالين» لمحمد رمضان

أما عن أغنية «بلالين» التي طرحها محمد رمضان خلال الساعات الماضية عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، علقت «بشرى» قائلة: «أنا مش فاهمة هو عايز يقول إيه بالأغنية، بس رمضان من الناس اللي عندهم رسايل موجهة من خلال أغانيهم، خلق لنفسه شكل أو حالة معينة، وقدر يفرض نفسه على الساحة الفنية».

وفيما يتعلق بقلة إنتاجاتها الغنائية، أوضحت: «أنا مُقلة في الغناء لإني إما بحب أغني عن قضية أنا مؤمنة بيها، وعايزة أسلط الضوء على حاجة معينة، أو تون ولحن وكلمات تعجبني، مشكلتي إن الحاجات اللي بتتعرض عليا أحيانا بتبقى مش لايقة عليا».