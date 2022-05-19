الأرصاد: موجة باردة لمدة 48 ساعة.. والحرارة تسجل 27 درجة في القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود انخفاض جديد في درجات الحرارة، العظمى والصغرى، لمدة 48 ساعة فقط، يومي السبت والأحد المقبلين، نظرا لتعرض البلاد، إلى كتلة هوائية باردة.

مرتفع جوي بارد يؤثر على درجات الحرارة

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بـ الأرصاد الجوية، أننا مازلنا في فصل الربيع، وانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى أمر متوقع نظرا لوجود الكثير من التقلبات الجوية، وخلال يومي السبت والأحد المقبلين تتأثر البلاد، بمرتفع العروض الوسطى الذي تصاحبه رياح شمالية غربية باردة، تعمل على خفض درجات الحرارة، يقابله منخفض حوض علوي بارد، قادم في طبقات الجو العليا، مما يؤدى إلى تأثر البلاد بغطاء سحابي، يقلل من فترات سطوع أشعة الشمس، ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

استقرار الحرارة يبدأ مع بداية الصيف رسميا

وأضافت «غانم»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن استقرار درجات الحرارة لن يبدأ إلا مع بداية فصل الصيف رسميا بعد نحو 6 أسابيع من الآن، لهذا فإن أي ارتفاع أو انخفاض في درجات الحرارة متوقع في الربيع، إلا أنها تكون لطيفة لأنها تعمل على تحسين درجة حرارة الربيع، وذلك على جميع أنحاء الجمهورية، خاصة محافظات شمال وجنوب الصعيد، التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة تتجاوز 40 درجة مئوية، ومع هذه الموجة الجديدة، ستسجل درجات الحرارة في صعيد مصر بين 29 و34 درجة، أي انخفاض بنحو 10 درجات على الأقل، وذلك خلال ساعات النهار، وخلال ساعات الليل تسجل بين 22 و18 درجة فقط.

وأشارت عضو المكتب الإعلامي بالأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري تسجل 27 درجة خلال ساعات النهار، ومع بداية المساء تتراوح بين 17و18 درجة، في حين تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية 23 و24 درجة، خلال ساعات النهار، وتصل إلى 16 درجة خلال ساعات الليل.