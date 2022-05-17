حالة الطقس غدا الأربعاء 18-5-2022 في مصر.. عودة الشبورة الصباحية

أكدت الأرصاد الجوية، عودة الشبورة المائية على الطرق المؤدية إلى محافظات القناة، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ضمن نشرتها اليومية لبيان حالة الطقس غدا الاربعاء الموافق 18 مايو 2022.

غطاء سحابي على القاهرة والسواحل

وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها، بوجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الاحمر، وذلك على فترات متقطعة، وتسجل سرعات الرياح ما بين 30-40 كم في الساعة، كما يسود طقس غائم جزئيا على محافظات القاهرة الكبري والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء، ومحافظات القناة، حيث يوجد غطاء سحابي على تلك المحافظات تقلل من فرص سطوع أشعة الشمس، عكس محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، حيث يسود طقس مشمس طوال ساعات النهار، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة المسجلة ضمن حالة الطقس غدا، بزيادة تتراوح بين 2 و3 درجات عن المسجلة اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار على شمال الصعيد، وجنوب سيناء والوجه البحري، ومحافظات القاهرة الكبرى، في حين يسود طقس معتدل على السواحل الشرقية، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وطقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

ومع بداية ساعات المساء، يسود طقس لطيف على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الاربعاء 18 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.