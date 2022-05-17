تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. هل نشهد موجات حارة؟

يهتم الناس بأخبار الطقس دائما لمعرفة أحوال الجو وما يمكن أن يرتدوه من ملابس أو تحذيرات يجب عليهم اتباعها، ومع تقلبات الجو خلال الفترة الماضية، ما بين الموجات الحارة ثم انخفاض في درجات الحرارة، يتساءل الكثيرين عن استقرار الطقس من عدمه وهل سنشهد ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وهو ما أوضحته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكشف خبراء الأرصاد، تحسن حالة الطقس على جميع الأنحاء وسيادة جو ربيعي، ولا يوجد ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وإنما تسود أجواء حارة نسبيًا لا تتجاوز 30 درجة مئوية.

طقس الأيام المقبلة

وأصدرت هيئة الأرصاد بيان بتفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 17 مايو 2022 حتى نهاية الأسبوع الجاري، لافتة إلى حالة وجود حالة من نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما يشهد يوم الأربعاء 18 مايو 2022 نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويوم الخميس 19 مايو 2022 تشهد البلاد أيضا شاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 17 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 18 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 19 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.