حالة الطقس غدا الخميس 19-5-2022.. الحرارة تصل لـ41 في بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس غدا الخميس 19 مايو 2022، موضحة أنّه سيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر، شديد الحرارة على محافظات ومدن شمال وجنوب الصعيد ومدن جنوب سيناء.

حالة الطقس غدا

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، بشأن توقعاتها لـ حالة الطقس غدا، أنّ نشاط الرياح الشمالية الغربية مستمر، يصاحبه كتل هوائية حارة قادمة من الصحراء الغربية للبلاد، تتأثر بها محافظات جنوب البلاد، حيث تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية، خاصة مع زيادة سطوع أشعة الشمس طول اليوم خاصة في فترات الظهيرة، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، عكس محافظات شمال البلاد والقاهرة والوجه البحري، حيث يسود طقس غائم جزئيا، يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ طقس الليل يكون لطيف على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في مصر، كما يلي:

القاهرة 33 21

الإسكندرية 30 19

وادي النطرون 32 20

طنطا 32 19

شبين الكوم 33 20

دمنهور 31 18

بلطيم 31 19

مطروح 30 19

السلوم 28 20

سيوة 35 20

بورسعيد 27 19

دمياط 27 20

الزقازيق 33 21

المنصورة 32 20

الإسماعيلية 33 20

السويس 33 20

العريش 28 18

رفح 28 18

رأس سدر 33 19

نخل 32 12

نويبع 35 20

طابا 33 21

كاترين 27 14

الطور 32 23

شرم الشيخ 35 24

الغردقة 34 24

مرسى علم 36 25

الفيوم 36 25

بني سويف 36 22

المنيا 37 22

أسيوط 37 22

سوهاج 38 23

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

إدفو 41 25

أبو سمبل 40 25

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 35 23

أبو رماد 34 22

حلايب 30 22

راس حدربة 29 23