خبير مصرفي: طارق عامر يرى في «الجنيه المصري» أفضل استثمار

توقع عمرو مناع، الخبير المصرفي، زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.5% إلى 1%، خلال الاجتماع المقرر عقده من قبل لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، مستندا في توقعاته، إلى تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، بأنّ الجنيه المصري أفضل استثمار مالي، بسبب قرارات القطاه المصرفي في السوق المصري.

زيادة أسعار الفائدة

وأوضح الخبير المصرفي لـ«الوطن»، أنّ قرارات زيادة سعر الفائدة، هدفها مواجهة أزمة التضخم في الأسعار، إضافة إلى قرارات البنوك المركزية في جميع الدول الأوروبية والعربية، لمواجهة الظروف الاقتصادية العالمية المحيطة، مثل مستويات التضخم غير المسبوقة.

شهادات استثمارية طويلة الأجل بفائدة 15%

ولفت مناع، إلى توقعات بإصدار شهادات استثمارية طويلة الأجل لمدة 3 سنوات، بسعر فائدة مالية تتراوح بين 14% إلى 15%، ويتم إصدارها لمدة 3 سنوات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمة، أنّ البنك المركزي المصري ولجنة السياسية النقدية، يخططان للتحرك في العديد من الأمور، خلال الاجتماع الذي يعقد اليوم الخميس الموافق 19 مايو 2022، بسبب الأزمة المالية العالمية، وحالة التضخم، والتي يجب وضعها في الحسبان.

وأوضح رئيس الوزراء، أنّه من الوارد زيادة أسعار الفائدة، إلا أنّ قيمتها وتقديراتها ووقتها تخضع بشكل كامل للبنك المركزي المصري، موضحًا أنّ الحكومة وضعت مدى معين لموازنة العام المقبل، من أجل التخطيط للتحرك بهذا الأمر في إطار التوقعات المصرفية المقبلة.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

وتعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اليوم، اجتماعها الدوري الذي يتم كل 3 أشهر، للنظر في سعر الفائدة، خاصة بعد قرار البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي، قبل أقل من 3 أسابيع، برفع سعر الفائدة.