أمريكا تعلن عن مساعدة غذائية إضافية بقيمة 215 مليون دولار لأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، عن مساعدة غذائية إضافية بقيمة 215 مليون دولار لأوكرانيا.

وقال أنتوني بلينكين، خلال جتماع حول الأمن الغذائي في الأمم المتحدة: «بالنظر إلى إلحاح الأزمة، نعلن عن 215 مليون دولار أخرى كمساعدات غذائية طارئة جديدة، وسنفعل أكثر من ذلك بكثير»، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف الوزير: «ستخصص الولايات المتحدة 500 مليون دولار أيضا، لتعزيز إنتاج الأسمدة، وتوفيرها للمقاطعات التي استوردت سابقا الأسمدة من روسيا»

بلينكن: هناك حاجة ملحة للغذاء والأسمدة.. ويجب زيادة الاستثمار بهما

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على أن هناك حاجة ملحة للغذاء والأسمدة، ويجب زيادة الاستثمار بهما

ونوه «بلينكن» إلى أن انعدام المواد الغذائية في العالم يقع على عاتق حومة موسكو، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية على روسيا ليست سببا لأزمة الغذاء في العالم.

وتابع الوزير: «يجب الضغط على روسيا لتوفير ممرات آمنة في أوكرانيا لإيصال الغذاء»، مشددا على أنه «يجب مساعدة المنظمات الدولية في مواجهة أزمة الغذاء بالعالم».

وأكد أنتوني بلينكن، أن أزمة الغذاء تستوجب حلا عالميا وتهدد الأمن والسلام، مشيرا إلى أن العالم في طريقه لمواجهة أزمة غذاء بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا.

الأمم المتحدة تتواصل مع روسيا وأوكرانيا بسبب الأزمة

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه على اتصال مكثف مع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لمحاولة استعادة صادرات الحبوب الأوكرانية، وإنعاش صادرات الأسمدة الروسية.

وقال «جوتيريش» في اجتماع حول الأمن الغذائي بالأمم المتحدة، يستضيفه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين: «إنني متفائل، لكن لا يزال هناك طريقا لنقطعه، إن التداعيات الأمنية والاقتصادية والمالية المعقدة تتطلب حسن النية من جميع الأطراف»، وفقا لشبكة يو إس نيوز الأمريكية.