سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 20-5-2022 في البنوك المصرية

زادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن أسعار العملات بشكل عام وسعر الريال السعودي بشكل خاص، مع اقتراب موسم الحج حيث يسعى عدد كبير لأداء فريضة الحج ومعرفة سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي وغيرها على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية سعر 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.83 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجل الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.83 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد سجلت العملة السعودية سعر 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.69 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل الجمعة حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أجريكول سجل الريال السعودي نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.81 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.87 جنيه للبيع، مقابل 4.85 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 20 مايو.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.87 جنيه للبيع، مقابل 4.85 للشراء، كما جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري بسعر 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.85 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 20 مايو حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.