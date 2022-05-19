تجديد الاعتماد الأوروبي لمحطات مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالسعودية

نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، في اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA على محطاتها للصيانة اليومية، بمطارات جدة والمدينة المنورة والرياض والدمام بالمملكة العربية السعودية دون أي ملاحظات.

تطوير قطاع الطيران

يأتي ذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بتطوير قطاع الطيران وضرورة تقديم خدمات متميزة في مجال صيانة الطائرات وسلامتها، والحفاظ على الاعتمادات الدولية التي حصلت عليها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والتي تسهم في توسيع قاعدة العملاء وجذب المزيد منهم.

وقدّم الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، التهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، لنجاحها في اجتياز تفيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران على محطاتها الخارجية بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا أهمية التوافق مع متطلبات جهات الاعتماد الدولية، التي تعد ركيزة الاستمرار في تقديم مختلف الخدمات للعملاء والحفاظ على المكانة التي تتمتع بها الشركة عالميا.

تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران

من جانبه، أشار المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إلى أنّ تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، شمل مخازن العدد ومخازن قطع الغيار بالمحطات، فضلا عن مراجعة السجلات الفنية لطائرات العملاء وطائرات مصر للطيران، للتأكد من مطابقتها للتشريعات الملزمة والالتزام بالتوصيات الصادرة عن الجهات المصنعة للطائرات أو السلطات الدولية المصدرة لتلك التشريعات.

وأضاف أنّ مفتشي الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، راجعوا أداء العاملين بالمحطات ومناقشة أعمال وإجراءات الصيانة بالمحطة للتأكد من استيعابهم للمهام الموكلة إليهم، وأبدى المفتشون تقديرهم لمستوى الجودة الفنية بالمحطات واستمرارية الحفاظ على الاعتماد دون ملاحظات لأكثر من 17 عاما، ما يعكس كفاءة نظام وإجراءات العمل بالشركة وتطابقها مع المتطلبات التشريعية العالمية، وهو الأمر الذي تتمتع به الشركة بين منافسيها.