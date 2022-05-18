مصر للطيران تتعاقد على تحويل طائرة بوينج B737-800 إلى أسطول الشحن الجوي

في إطار خطة الشركة الوطنية مصرللطيران لتحديث أسطولها من طائرات الشحن الجوي والركاب صرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن شركة مصر للطيران للشحن الجوي تعاقدت مع شركة Aeronautical Engineers,Inc (AEI) علي تحويل الطائرة B737/800SF إلي طائرة شحن بضائع حيث تعد هذه الشركة رائدة عالميًا في مجال تحويل الطائرات من طائرات ركاب إلى طائرات شحن وتعتبر أقدم شركة فى هذا المجال .

وأضاف أبو العينين أن مصر للطيران للشحن الجوى تمتلك حاليا 3 طائرات من طراز إيرباص A330-200 سعة الواحدة 60 طنا وتسعى الشركة لزيادة حجم أسطولها بغرض فتح أسواق جديدة خلال المرحلة المقبلة وتنشيط حركة صادرات البضائع للخارج وخصوصا الحاصلات الزراعية.

وأكد أن نشاط شركة الشحن الجوي تزايد مؤخرا خلال فترة جائحة كورونا وتنامت حركة الشحن الجوي مع تشغيل رحلات طيران جديدة لعدد من دول العالم بهدف تغطية الطلب المتزايد على نقل المواد الطبية بهدف السيطرة على إنتشار فيروس كورونا وكذلك تصدير المحاصيل الزراعية.

ومن جانبه صرح أحمد شاهين رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي أنه من المقرر أن تبدأ إجراءات التحويل للطائرة في شهر أكتوبر 2022، كما أنه من المقرر أن يتم إنجاز متطلبات التحويل والصيانة بواسطة مركز تحويل شركة AEI المعتمد ، في ميامي بفلوريدا.

وأوضح شاهين أنه بمجرد أن يتم إكتمال عملية التحويل ستكون هذه أول طائرة شحن محولة من طراز B737-800SF تقوم بتشغيلها شركة مصر للطيران، حيث تعد شركة AEI هى الشركة الوحيدة الحاصلة علي إجازة ETOPS 180 لتحويل الطائرات طراز 800-737 الي طائرة شحن بضائع بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لشركة AEI تحويل جميع الطائرات 800-737 بما في ذلك تلك التي تحتوي على split scimitar winglet أو مايطلق عليها "الأجنحة ذات الطرف المنقسم " وأضاف شاهين أنه بناء علي هذا التعاقد فإن الطائرة B737-800SF التى سيتم تحويلها من قبل شركة AEI سوف تصل حمولة سطحها الرئيسي إلى 52700 رطل أي ما يعادل (23904 كجم) ويتضمن أحد عشر موضعا للحاويات بارتفاع 88 بوصة × 125 بوصة ، بالإضافة إلى موضع إضافي لأجزاء المحرك الخاص بالطائرة واجزاء أخرى من الطائرة. كما يشتمل التحويل أيضًا على عوارض أرضية جديدة في الجزء الخلفي من صندوق الجناح، وباب شحن رئيسي كبير بحجم 86 × 137 بوصة مع وجود نظام باب واحد للتهوية كما تسمح تصميمات شركة AEI المتطورة بتحميل الحاويات في الطائرة على مسافة 16.5 بوصة كاملة من دعامة الباب الأمامي بما يضمن حصول المشغلين على مساحة كافية تقلل من احتمالية اصطدام الأبواب والطائرات.

بالإضافة إلى ذلك تحتوى طائرة B737-800SF على نظام شحن وتحميل مرن للبضائع يسمي Ancra ، وكذلك تحتوى علي حاجز صلب 9 جرامات ،بالاضافة الي احتوائها علي خمسة مقاعد اضافية .