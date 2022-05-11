مصر للطيران للشحن الجوي تحصل على شهادة «أياتا» لنقل الأدوية شديدة الحساسية

نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي في الحصول على شهادة الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» والخاصة بمعايير نقل شحنات الأدوية شديدة الحساسية للوقت ودرجات الحرارة Time and temperature sensitive shipments والتي تعرف باسم «IATA CEIV Pharma»، بعد اجتياز الشركة بنجاح لكل مراحل المراجعة التي تمت عليها، وتمكنت من تنفيذ كافة متطلبات الحصول على الشهادة التي تعزز ثقة عملاء الشركة في قدراتها على نقل شحنات الأدوية شديدة الحساسية لدرجات الحرارة والوقت، أثناء عمليات المناولة، وكذلك منتجات العناية بالصحة، وذلك خلال شحنها على طائرات البضائع وفي مخازن طائرات الركاب.

زيادة القدرات التنافسية للشركة

يأتي ذلك في إطار توجيهات الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بضرورة مواكبة التطور العالمي في مجال الشحن الجوي، وجذب عملاء جدد والعمل على تعدد مصادر الدخل، وزيادة قدرات الشركة التنافسية، بحصولها علي العديد من الشهادات والإعتمادات الدولية.

وصرح أحمد شاهين رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للشحن الجوي والعضو المنتدب، أن عملية العناية بمثل هذه النوعية من الشحنات تبدأ منذ تلقي طلب الحجز في مطار الإقلاع، وحتى تمام تسليمها إلى الجهة المرسل إليها في مطار الوصول عبر كافة خطوط الشبكة الجوية، مشيرًا إلى أن عملية المراجعة تمت وفقًا لقائمة اشتملت على أنشطة ونقاط كثيرة، منها التدريب الذي شمل جميع الفئات المسؤولة عن التعامل مع هذه الشحنات سواء داخل شركة الشحن أو الشركات الشقيقة، والإجراءات التي تتم خلال جميع مراحل المناولة، والمعدات المستخدمة في المناولة من حيث صلاحيتها والصيانات الدورية لها، والثلاجات التي يتم التخزين بها بدرجات حرارتها المختلفة التي تلبي متطلبات الشحنة، وذلك بالتأكد من توزيع درجة الحرارة بالتساوي داخل غرف التبريد، وكذلك وجود نظام لقياس درجة الحرارة داخل كل غرفة تبريد وفق نظام مدروس يتم تطبيقه ومتابعته بصفة مستمرة، وبه نظام إنذار في حالة حدوث أي خلل في نظام التبريد داخل الثلاجات.

المراجعة على طريقة التعامل مع الحاويات

وقال «شاهين»، إنه تمت أيضا المراجعة على كيفية التعامل مع الحاويات المبردة بجميع أنواعها والتجهيزات التي تمت لاستقبالها، وكذلك عمل الدراسات اللازمة للخطوط والمحطات الخارجية الجاهزة عن طريق وكلاء الخدمة لمناولة هذه الشحنات المقبولة على رحلات مصر للطيران، وأيضًا التأكد من إجراء «Risk Assessment» لجميع مراحل المناولة للتأكد من وجود خطط بديلة للتعامل في حالة حدوث أي خلل.

وأوضح رئيس مصر للطيران للشحن الجوي أن هذه الشهادة جرى الحصول عليها بعد تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة بمجمعي بضائع القاهرة وبرج العرب، وتعتبر بداية للحصول على شهادات أخرى مهمة في مجال مناولة الشحنات ذات الطبيعة الخاصة مثل «CEIV Logistic»، الخاصة بمناولة الشحنات سريعة التلف مثل الخضروات والفاكهة والزهور، وشهادة «CEIV Live Animal» الخاصة بنقل الحيوانات الحية.