غدا.. طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الفلسفة والفيزياء ورقيا وإلكترونيا

يواصل طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الثاني 2022، حيث يؤدي الطلاب غداً السبت 21 مايو الامتحان في مادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق ورقياً والكترونيا وفقاً للجدول المعلن سابقًا من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تسليم ورقة المفاهيم للفلسفة والفيزياء مع ورق الأسئلة بداية الامتحان

حيث يؤدي طلاب أولي ثانوي الفترة الصباحية للمدارس المجهزة تكنولوجيا امتحان الفيزياء الساعة الثامنة صباحاً، والساعة العاشرة وربع امتحان مادة الفلسفة، فيما يبدأ امتحان الفترة المسائية لطلاب أولي ثانوي بالمدارس الغير مجهزة ويلحق طلابها على المدارس المجهزة في الساعة الواحدة ظهراً.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تسليم ورق المفاهيم لطلاب أولي ثانوي مع ورقة الأسئلة بداية الامتحان، والسماح للطلاب الكتابة عليها واستخدمها كمسودة.

مواصفات الورقة الامتحانية للأسئلة المقالية لمادة الفيزياء

حدد المركز القومي للامتحانات مواصفات الورقة الامتحانية للأسئلة المقالية لمادة الفيزياء وهي كالتالي:

- سؤال مقالي بدرجتين علي المستوي المعرفي تطبيق ويتضمن نتائج التعلم يقارن بين طاقة الحركة وطاقة الوضع.

- سؤال مقالي بدرجتين على المستوى المعرفي تطبيق ويتضمن نتائج التعلم يطبق تغيرات طاقة الوضع والحركة عند قذف جسم إلي أعلي ويعتبر كمثال لقانون بقاء الطاقة.

- سؤال مقالي بدرجتين علي المستوي المعرفي وتكون نتائج التعلم يحسب القوة الجاذبية المركزية.

مواصفات امتحان الفلسفة للصف الأول الثانوي

- أن تكون الأسئلة المقالية بنسبة 30% مقال قصير (صياغات متنوعة).

- أن تكون السئلة الموضوعية بنسبة 70% اختيار من متعدد.

- يقيس المستويات المعرفية بنسبة 50% للفهم و40% للتطبيق و10 للمستويات العليا.

- تتناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للإجابة عنها ساعة ونصف ، ويراعي 10 دقائق لقراءة الورقة الامتحانية ومراجعتها.

- أن تكون الدرجة الكبري للفصلين الدراسيين معاً من 20 درجة، والدرجة الصغري من 10 درجات.