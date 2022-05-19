تداول أسئلة الجبر وحساب المثلثات عبر صفحات الغش.. و«التعليم» تحقق

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، صور عبر قنوات الغش على تليجرام، زعموا أنّها لأسئلة امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، الذي يؤديه طلاب الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2022 حاليا، داخل اللجان الامتحانية في المدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيا.

عمليات التعليم تتأكد من الأسئلة المتداولة علي صفحات الغش

وقال مصدر مسؤول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الغرفة ترصد جميع الصور المتداولة على أنّها لامتحان الجبر وحساب المثلثات الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان، للتحقق منه أنّها نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التأكد من الصور المتداولة وأنّه الامتحان الاصلي، سيتم الوصول إلى الطالب الذي صور الأسئلة على الفور، وجمع بياناته من خلال الباركود الخاص بجهاز التابلت المخصص لكل طالب.

محاضر للطلاب الغشاشين

وأوضح المصدر، أنّه سيتم تحرير محضر للطلاب الغشاشين الذين صوروا أو نشروا أو روجوا لأسئلة الامتحان وإجاباتها عبر صفحات الغش، وفقا لقانون الغش، الذي تصل العقوبة فيه إلى الحبس والغرامة المالية والحرمان من الامتحان.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الفترة الصباحية، داخل المدارس المجهزة، امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات ورقيا، الذي يتضمن أسئلة مقالية وإلكترونية، ويشمل الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد».