مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 -5-2022 في محافظات مصر

فى إطار التحديث اليومي، تقوم هيئة المساحة المصرية، بنشر مواعيد ومواقيت الصلاة الخاصة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك على موقعها الرسمي، وذلك حرصا منها على تحديد مواعيد أداء الفريضة في أوقاتها، والتي تحرص شريحة كبيرة من المسلمين على أدائها في موعدها الرسمي.

وتعتبر خدمة إعلام المواطنين بـ مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر، يأتي في الخدمات المتعددة التي تقدمها، هيئة المساحة يوميا للمواطنين.

وتوضح بوابة «الوطن» في السطور التالية، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 20 مايو من عام 2022، بحسب الموقع الرسمي لهيئة المساحة، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:17 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.45 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:15 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:18 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:53 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:24 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:16 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:48 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:28 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:22 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:40 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:06 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:28 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:19 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:37 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:02 مساءً.