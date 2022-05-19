«بوتين» يشيد بشجاعة العسكريين الروس المسلمين: يخدمون الوطن بصدق

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالعسكريين الروس المسلمين المشاركين في العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، مشيرا إلى شجاعتهم وصلابتهم وتفانيهم في خدمة بلادهم وتأدية خدمتهم الوطنية بإخلاص، وفقا لما نقلته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية.

الذكرى 1100 لاعتناق الإسلام

ووجه الرئيس الروسي في كلمه له نشرها موقع الرئاسة الروسي «الكرملين»، قبل قليل، تهنئة للمسلمين الروس، تزامنا مع الاحتفالات المقامة في تتارستان بمناسبة الذكرى 1100 لاعتناق بلغار الفولغا للديانة الإسلامية.

وقال «بوتين»، إن الجيل الحالي من المسلمين في روسيا، يحترم عادات وتقاليد أسلافه، كما أنه في الوقت ذاته يتمسك بقوة ومبادئ الخدمة الوطنية الصادقة، وكذلك المثل العليا للعدالة والوطنية.

وأضاف الرئيس الروسي أن المقاتلين الروس المسلمين أظهروا الشجاعة والصلابة والتفاني خلال العملية العسكرية الروسية الأخيرة في أوكرانيا.

الحرب الروسية الأوكرانية تدخل اليوم الـ 85

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ 85 منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية، وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحات سابقة، إنه لا يوجد إطار زمني للعملية العسكرية في أوكرانيا، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو وحده من يقرر الفترة الزمنية الخاصة بالعملية العسكرية في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لن تنته أو تتوقف إلا بعد انتهاء الأهداف المرجوة منها والتي كان على رأسها وقف عمليات الإبادة التي يتعرض لها المواطنون في إقليم الدوبناس، بالإضافة إلى وقف تمدد نفوذ حلف الشمال الأطلسي «الناتو»، بالقرب من الحدود الروسية، في ظل إعلان أوكرانيا نيتها الانضمام إلى الحلف، وكذلك منع عسكرة أوكرانيا من قبل بعض الدول الغربية وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي ترتب عليه فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الدب الروسي.