عاجل .. بوتين: لا يمكن للغرب وقف الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية

علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على محاولات الغرب الأخيرة لمقطاعة مصادر الطاقة الروسية، قائلا إنّ الغرب لا يستطيع وقف الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، وفقا لما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

الغرب يسعى لإيجاد بدائل لمصادر الطاقة الروسية

وتحاول أمريكا وأوروبا إيجاد بديل للنفط الروسي، ووقف استيراده من موسكو، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وهو الأمر الذي تؤكد موسكو استحالة تحقيقه.

وشنّت موسكو عملية عسكرية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، بهدف حماية حدودها وأمنها القومي من التمدد الشرقي لحلف الناتو.