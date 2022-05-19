معارض ثابتة في المناطق النائية بالإسماعيلية لبيع السلع بأسعار مخفضة

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، ورئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن الغرفة بحثت مع اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إنشاء شوادر ومعارض ثابتة في مدينة الإسماعيلية والمراكز لبيع السلع بأسعار مخفضة للجمهور.

وأضاف «عثمان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه اجتمع مع محافظ الإسماعيلية أمس الأربعاء وتم التنسيق لإنشاء منافذ ثابتة بالمناطق النائية وتوفير السلع للمواطنين، خاصة أنهم الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة.

وحضر اللقاء المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، واللواء هنري معاون المحافظ للشبكة الوطنية، وإبراهيم خميرة نائب رئيس الغرفة التجارية، وإيهاب زهدي أمين مساعد صندوق الغرفة.

المنافذ استمرارا لمعارض أهلاً رمضان

وقال المهندس أحمد عثمان، إن مبادرة المنافذ والشوادر تأتي لاستمرار مبادرة معارض أهلا رمضان، والتي تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يسهم فى استمرار توفير السلع الغذائية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة.

إنشاء منطقة معارض في مدينة الإسماعيلية

في السياق ذاته، قاربت محافظة الإسماعيلية على الانتهاء من المعرض الدائم المزمع عقده بحديقة الفيلة، على بعد 100 متر من ديوان عام محافظة الإسماعيلية.

وتفقد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، قبل عدة أيام، أعمال التنسيق والإنشاءات للمعرض الدائم والتي تنفذها مديرية الطرق والكباري في الإسماعيلية.