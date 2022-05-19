«تعليم المنوفية»: 400 لجنة تستقبل 83 ألف طالب لأداء امتحانات الإعدادية

أنهت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022، والتي ستنطلق يوم السبت المقبل 21 مايو، حيث تم تجهيز 400 لجنة لاستقبال 83 ألفا و839 طالبا وطالبة، وبمشاركة 14 ألفا و302 معلمين «رئيس لجنة ـ مراقب أول - مراقب - ملاحظ - إداري» بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية، على مدار 6 أيام متصلة تنتهي الخميس 26 مايو.

امتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية

من جانبه، شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد والمتابعة للجان الامتحانات والعمل على توفير كافة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بتفعيل غرفة العمليات المركزية وربطها بالمدارس للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل كافة العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزراة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات لحلها فورا أو تلقي أية شكاوى من الامتحان، يتبعها غرف عمليات فرعية بديوان كل إدارة تعليمية، مشددة على عدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان الامتحانية وحظر استخدام الهواتف المحمولة للمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بانتظام وانضباط العملية الامتحانية بمنتهى الحسم وضرورة العمل بروح الفريق.

اللغة العربية أول مادة بالشهادة الإعدادية

جدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون اختبار اليوم الأول في مادة اللغة العربية والخط والإملاء للفترة الأولى، بينما يؤدي طلاب المدارس الرياضية فقط الاختبار النظري في مادة التربية الرياضية للفترة الثانية بمدارس التربية الرياضية بإدارتي شبين الكوم ومنوف.