أغنية «دلع واتدلع» لحسين الجسمي تكسر حاجز الـ17 مليون مشاهدة في أسبوعين

حققت أغنية «دلع واتدلع» للفنان حسين الجسمي نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إذ حصدت إشادات كثيرة من الجمهور، وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت تفاعل الجمهور مع كلماتها.

أغنية «دلع واتدلع» تتخطى الـ 17 مليون مشاهدة

كما تخطت أغنية «دلع واتدلع» للفنان حسين الجسمي 17 مليون مشاهدة عبر موقع «اليوتيوب» خلال أسبوعين فقط من طرحها، بالإضافة إلى احتلالها المركز الثالث في قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة عبر «اليوتيوب»، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع وكساج وماستر توما.

وجاءت تعليقات الجمهور على الأغنية كالآتي: «حسين الجسمي عامل عظمه حرفياً أغنية «دلع واتدلع» الجديدة حلوة أوي»، و«مش قادرة أتخطى أغنية دلع واتدلع بتاعة الجسمي».

كلمات أغنية «دلع واتدلع»

وتقول كلمات أغنية «دلع واتدلع»: «هات.. هات إيدى ف إيدك هات، شايلة الدنيا مُفاجأت بتبان لنا مالبدايات، ليك قلبى إتسلم تسليم من غير ولا سين ولا جيم وضربلك 100 تعظيم.. دلع وإتدلع عيش.. قول للأيام بشويش.. فى اتنين بيحبّوا جديد.. على مهلِك وماتجريش.. أصل القلب ومايريد.. فى حاجات فيها مانفتيش.. أيوه القلب ومايريد.. وأجمل من الفرح مفيش».

الجسمي يطرح أغنية «طير المحبة»

وطرح حسين الجسمي، في بداية مايو الجاري، أغنية خليجية تحت عنوان «طير المحبة» التي أيضا لاقت انتشارا واسعا، وهي من كلمات الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم «فزاع»، وألحان: فايز السعيد، توزيع: نور هاشم، مكساج وماستر: جاسم محمد، وحققت الأغنية مليون و900 ألف مشاهدة عبر موقع «اليوتيوب».