حظك اليوم برج الأسد الجمعة 20-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد يمتلك العديد من الصفات والمميزات التي تساعده على تحقيق النجاح في حياته العائلية والعاطفية والمهنية، إذ أنه شديد العاطفة مع أسرته وشريك حياته، فهو مخلص وصادق وكريم جدًا في جميع علاقاته مع المحطين به.

كما يتميز مولود الاسد، بقدرته على التخطيط الجيد، وهو ما يؤهله ليكون قائدًا بطبيعته حتى يصل إلى المراتب العليا في وظيفته، كما يستطيع أن يكسب ثقة رؤسائه في العمل، ما يمنحه فرصة كبيرة لتنفيذ جميع مشروعاته على الصعيد المهني، كما يستطيع أن يكسب جميع المحطين به من زملاء العمل، وهو الأمر الذي يزيد من أهميته في عمله.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مولود برج الأسد، بأنه على الرغم من الضغوط التي تواجهها اليوم، إلا أن القمر موجود في منزل العمل، وهذا سيدفعك للإنجاز، ولكن عليك أن تحسن استغلال طاقتك، وتنتبه لردود فعلك وحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

تؤكد لك اليوم مولود برج الأسد، خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن فينوس موجود بمنزل الحظ، وهذا سوف يعمل على منحك طاقة عاطفية للاهتمام بشريك حياتك.

الحب في حياة مولود برج الأسد

مولود برج الأسد، يحب أن يكون هو القائد والمسيطر على علاقاته العاطفية، إذ يسعى للحصول على الحب الحقيقي مع شريك واحد فقط، خاصة أنه يكره العلاقات المتعددة، ويبحث دائمًا عن الإخلاص مع شريك حياته، كما أنه لا يشعر بأي خجل في إظهار عواطفه ومشاعره للطرف الآخر.