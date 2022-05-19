الصحة: انطلاق حملة طرق الأبواب لتطعيم الطلاب بـ«لقاح كورونا» الأسبوع المقبل

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن حملة طرق الأبواب داخل المدارس من المقرر أن تنطلق في محافظتى القاهرة والجيزة يوم الأحد، لتطعيم الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن حملة طرق الأبواب تسعى للتوسع في عملية التطعيمات للمواطنين غير الحاصلين على اللقاح والعازفين عنه لعدة أسباب، منها الخوف أو صعوبة التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر.

واضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن لقاح كورونا المستخدم للطلاب هو لقاح فايزر وأن هناك وفرة للقاحات، حيث تم حصر أعداد الطلاب لمعرفة عدد اللقاحات المقرر استخدامها وتأمين الجرعتين من اللقاح، مشيرا الى أن لقاح فايزر عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

شحنات جديدة من لقاح كورونا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن هناك شحنات جديدة من لقاحات كورونا من المقرر الاستعداد لاستقبالها خلال الفترة القادمة، فضلا عن إنتاج لقاح سينوفاك فى مصر من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، مشيرا إلى تطوير الخط الثاني في أكتوبر، والعمل على جعل مصر مركزا لإنتاج اللقاحات وتصديرها للدول الأفريقية.

معدلات الشفاء من كورونا

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل كافة مستشفيات العزل الصحي بوزارة الصحة، مؤكدا أن لقاحات كورونا كان لها السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الشفاء، نظرا لتحويل حدة الأعراض وجعلها بسيطة بدلا من كونها شديدة الخطورة وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية.

وفي سياق متصل، حذرت وزارة الصحة والسكان من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية، مشددة على أن جائحة فيروس كورونا ما زالت مستمرة وأن الإجراءات الاحترازية مازالت السلاح الفعال للوقاية من خطر الفيروس بالإضافة إلى الحصول على اللقاح.