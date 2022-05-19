وزارة الصحة تستقبل 70 مقترحا من الشباب لتطوير المنظومة الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 70 مقترحًا وفكرة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال النموذج الإلكتروني الذي تم إطلاقه في شهر أبريل الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن النموذج الإلكتروني يتيح الفرصة للمواطنين والمنتفعين من الخدمات الصحية، مشاركة مقترحاتهم عن تطوير الخدمات الطبية المقدمة لهم من خلال المنشآت التابعة للوزارة، كما يتيح لطلاب الجامعات في تخصصات الرعاية الصحية، وشباب العاملين بمديريات الصحة على مستوى الجمهورية، مشاركة أفكارهم في تطوير المنظومة الصحية والنهوض بها.

حرص الحكومة المصرية على الاستثمار في أفكار الشباب

وأوضح «عبدالغفار»، أن تفعيل هذا النموذج يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على الاستثمار في أفكار الشباب، للارتقاء بالخدمات الصحية ومقدمي تلك الخدمات، ليكون بمثابة منصة إلكترونية لمشاركة أفكار ومقترحات الشباب على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أشار الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، إلى أن الأفكار والمقترحات المرسلة يتم تقييمها مبدئيا بناء على محتوى المقترح أو الفكرة واكتمال عناصرها، وارتباط الفكرة أو المقترح بالقطاع الصحي، بالإضافة إلى حداثة الفكرة، لافتًا إلى أن التقييم النهائي للأفكار يتم وفق معايير عدة، منها «المعايير القانونية، إمكانية تطبيق الفكرة، ومدى الابتكار، والاستدامة في الفكرة، والفئات التي تستهدفها الفكرة».

تمكين مقترح الفكرة من المشاركة في التنفيذ تحت إشراف الجهات المختصة

ولفت «الطيب»، إلى أنه يمكن للشباب تقديم مقترحاتهم على المنصة من خلال الرابط التالي من هنا ليتم مناقشة المقترحات والنظر في إمكانية تنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة إلى تمكين مقترحي تلك الأفكار من المشاركة في التنفيذ تحت إشراف الجهات المختصة، وذلك بهدف استغلال الأفكار الابتكارية للشباب ومشاركتهم في النهوض بالمنظومة الصحية.

وذكر «الطيب»، أن النموذج الإلكتروني يستهدف الوقوف على التحديات التي قد تواجه المواطنين في الحصول على الخدمات الطبية، كما يتيح مشاركة الأفكار للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية، وتطوير منظومة الميكنة، والارتقاء بالبحث العلمي، والتدريب، وتطوير المنظومة الإدارية، بما ينعكس على رضاء المواطنين عن الخدمات الصحية.