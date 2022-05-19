التعليم تعلن مواعيد المراجعات للصفين الأول والثاني الثانوي على «حصص مصر»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مواعيد المراجعات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي على «حصص مصر»، بدءا من يوم الجمعة 20 مايو حتى الأربعاء 25 مايو.

جدول مراجعات الصف الثاني الثانوي على حصص مصر

- يوم الجمعة 20 مايو الساعة 2 ظهرًا مادة الفيزياء باللغة الفرنسية للصف الثاني الثانوي.

- يوم الجمعة 20 مايو الساعة 5 ظهرًا مادة الفيزياء باللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي.

- يوم السبت 21 مايو الساعة 1 ظهرًا مادة الفيزياء باللغة العربية للصف الثاني الثانوي.

- يوم السبت 21 مايو الساعة 4 عصرًا مادة التاريخ للصف الثاني الثانوي.

- يوم الإثنين 23 مايو الساعة 2 ظهرًا مادة الفلسفة والمنطق للصف الثاني الثانوي.

- يوم الإثنين 23 مايو الساعة 5 مادة أحياء باللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي.

- يوم الأربعاء 25 مايو الساعة 2 مادة كيمياء باللغة الفرنسية للصف الثاني الثانوي.

- يوم الأربعاء 25 مايو الساعة 5 مادة كيمياء باللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي.

جدول مراجعات الصف الأول الثانوي علي حصص مصر

- يوم الأحد 22 مايو الساعة 3 عصرًا مادة الرياضيات باللغة العربية للصف الأول الثانوي.

- يوم الأحد 22 مايو الساعة 6 مساءً مادة الرياضيات باللغة الفرنسية للصف الأول الثاوي.

- يوم الثلاثاء 24 مايو الساعة 3 مادة أحياء باللغة العربية للصف الأول الثانوي.