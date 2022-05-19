مصدر يكشف لـ«الوطن» سبب تحويل مسؤولين عن امتحانات الثانوية للتحقيق

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح تحقيق عاجل مع مسؤولي امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بعدد من المدارس الثانوية وبعض المسؤولين بالإدارات التعليمية، وذلك لإهمالهم الذي تسبب في حدوث ضرر بالغ للطلاب وأعمال سير الامتحانات الإلكترونية للصف الأول والثاني الثانوي.

إرسال امتحانات بالخطأ لبعض الطلاب

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سبب تحويل عدد من المسؤولين بالمدارس الثانوية والإدارات التعليمية للتحقيق، والتي قامت بالتعديل في بيانات الطلاب فيما يخص (الشعبة والتخصص واللغة الأجنبية الأولى والثانية) والذي ترتب عليه إرسال امتحانات بالخطأ لبعض الطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الامتحانات الإلكترونية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن السبب هو تعديل المدارس الثانوية والأخصائيين التكنولوجيين في المدارس والإدارات التعليمية لبيانات الطلاب، حول اللغة الأجنبية الأولى والثانية والتخصص والشعبة، في وقت متأخر، ودون إبلاغ الوزارة أو تحديث بيانات هؤلاء الطلاب على السيستم المركزي.

امتحانات في تخصصات أخرى

وأضاف المصدر أن هناك طلابا يفترض أنهم اختاروا اللغة الفرنسية كلغة ثانية لكن المدرسة سمحت لهم بتعديل الرغبة إلى الألمانية، مع أن الوزارة منعت ذلك بعد آخر تحديث لكشوف الطلاب وبياناتهم، وبالتالي أثناء الامتحان فوجئوا بأن الامتحان الذي وصل إليهم هو الفرنسية، وليس الألمانية، لذلك تقرر تحويل كل هؤلاء إلى التحقيق في الشؤون القانونية لأنهم تسببوا في خلل بالغ بسلامة الامتحانات الإلكترونية.

وكشف المصدر أن السبب وراء تبديل امتحانات 40 طالبا من الصف الأول الثانوي، أمس الأربعاء، بامتحان اللغة الإنجليزية هو تعديل البيانات من جانب الوزارة في وقت متأخر بعد الوقت المحدد للمدارس.