41 محلًا و102 باكية في ثلاثة أسواق للباعة الجائلين بمرسى مطروح

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على سرعة نقل جميع الباعة الجائلين بشوارع وسط المدينة إلى الأسواق التجارية والحضارية الجديدة التي أقامتها المحافظة للقضاء على العشوائيات والإشغالات بالمدينة للحفاظ على المظهر الحضاري بالمحافظة، وتوفير محلات وباكيات لجميع الباعة الجائلين بإجمالى 41 محلًا و102 باكية في ثلاثة أسواق.

توفير محلات وباكيات للباعة الجائلين بمطروح

وأكد رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم، أنه جرى حصر جميع أعداد الباعة الجائلين بمركز مرسى مطروح وبلغ عددهم 120 بائعًا، وجارِ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لنقلهم إلى الأسواق التجارية ومنها سوق علم الروم التجارى شرق المدينة، بإجمالي عدد 46 باكية و27 محلًا، والسوق التجارية بالسيركو بسعة 36 باكية ومحلين، والسوق التجارية غرب مطروح بجوار سوق ليبيا بعدد 20 باكية و12 محلًا.

منع الإشغالات في شوارع مطروح

ووجه محافظ مرسى مطروح بإعلام الباعة الجائلين والتأكيد عليهم بأهمية الالتزام والاستفادة من الأسواق المتاحة، مشددًا أنه لن يُسمح بأي إشغالات في الشوارع مع مواجهتها بكل حسم، والتنسيق مع مديرية الأمن بمطروح لنقل الباعة الجائلين وتسكينهم في الأسواق التجارية داخل المدينة، مع إزالة أي إشغالات أو تعديات أولًا بأول.

يذكر أن شوارع وسط مدينة مرسى مطروح ينتشر فيها الباعة الجائلون، ما يعوق حركة مرور السيارات، ويشكل زحامًا كبيرًا، ما دفع المحافظ لاتخاذ قرار بنقلهم للأسواق وتنظيف الشوارع وتجميلها بما يليق بمكانة مدينة مرسى مطروح السياحية والتي تستقبل ما بين 6 و7 ملايين مصطاف سنويًا من مختلف مدن ومحافظات مصر.