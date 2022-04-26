رئيس التحرير

محمود مسلم

50 فردا من المكفوفين يوزعون وجبة إفطار على الباعة الجائلين بالعريش

توزيع 240 وجبة إفطار على المارة بوسط العريش

كتب:

حسين ابراهيم
06:31 ص | الثلاثاء 26 أبريل 2022
مبادرة افطار صائم

مبادرة افطار صائم

حرص 50 فردا متطوعا من المكفوفين وأصحاب البصيرة، على الاحتفال بأعياد محافظة شمال سيناء، ردا للجميل لدماء الشهداء، تزامنا مع العيد القومي الـ40 لتحرير سيناء، بعمل بمبادرة إفطار على أرواح شهداء مصر الأبرار.

إعداد 240 وجبة إفطار للمارة بوسط العريش

قال الدكتور عبد الكريم الشاعر، صاحب المبادرة لـ«الوطن»، إنه جرى إعداد 240 وجبة «إفطار مار»، على روح شهداء مصر، وتوزيعها على عدد الأسر الأكثر احتياجا من أقارب وأصدقاء الشهداء بمدينة العريش.

توزيع وجبات على الباعة الجائلين

وكشف الشاعر، عن توزيع وجبات على الباعة الجائلين بسوق منطقة الرفاعي، والمارة من النساء والأطفال والكبار والبيوت والمحال المجاورة.

واختتمت المبادرة، بإفطار جماعي في بيت من بيوت فريق أصحاب البصيرة.

اقرأ المزيد:

محافظ شمال سيناء: افتتاح المجمع الصناعي الحرفي جنوب العريش قريبا

عاجل.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث سير جنوب العريش

انتهاء استعدادات افتتاح محطة "تكديس المياه" جنوب العريش

إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

إغلاق ميناء العريش لسوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر

«6 عمارات» لمتضرري ميناء العريش.. شركة المقاولات تتسلم أرض المشروع

ممشى سياحي وكوبري للمشاة وتطوير 5 ميادين لتجميل كورنيش العريش

تطوير 5 ميادين في العريش بتكلفة 35 مليون جنيه

العريش تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بافتتاح 5 ميادين بعد تطويرها
بقلم حسين ابراهيم