50 فردا من المكفوفين يوزعون وجبة إفطار على الباعة الجائلين بالعريش

حرص 50 فردا متطوعا من المكفوفين وأصحاب البصيرة، على الاحتفال بأعياد محافظة شمال سيناء، ردا للجميل لدماء الشهداء، تزامنا مع العيد القومي الـ40 لتحرير سيناء، بعمل بمبادرة إفطار على أرواح شهداء مصر الأبرار.

إعداد 240 وجبة إفطار للمارة بوسط العريش

قال الدكتور عبد الكريم الشاعر، صاحب المبادرة لـ«الوطن»، إنه جرى إعداد 240 وجبة «إفطار مار»، على روح شهداء مصر، وتوزيعها على عدد الأسر الأكثر احتياجا من أقارب وأصدقاء الشهداء بمدينة العريش.

توزيع وجبات على الباعة الجائلين

وكشف الشاعر، عن توزيع وجبات على الباعة الجائلين بسوق منطقة الرفاعي، والمارة من النساء والأطفال والكبار والبيوت والمحال المجاورة.

واختتمت المبادرة، بإفطار جماعي في بيت من بيوت فريق أصحاب البصيرة.