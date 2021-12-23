مساعدات مالية ومواد غذائية لـ50 حالة ضمن لقاءات «رد الجميل» بالمنوفية

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، بعدد من الحالات الإنسانية، وذلك في إطار سلسلة لقاءات رد الجميل للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل الأسر وتلبية مطالبهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

تقديم الدعم لكافة الحالات الإنسانية

استهل محافظ المنوفية لقائه بالحالات الإنسانية وذوي الهمم بالتأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم، وخاصة فيما يتعلق بالحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية، معربا عن سعادته بتواجده بينهم للاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، مشدداً على مديري مديريات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والتموين بحصر شامل لكافة الحالات الإنسانية ودراسة طلباتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك من حيث توفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وبحث إمكانية صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين.

وقام محافظ المنوفية بتسليم مساعدات مالية وبطاطين الشتاء وشنط مواد غذائية ولحوم لأكثر من 50 حالة إنسانية بنطاق المحافظة لإعانتهم على متطلبات حياتهم، نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة، كما سلم المحافظ 3 كراسي متحركة وكهربائية لعدد من الحالات الإنسانية أحدهم لشاب من ناحية ميت خلف بشبين الكوم، ويعاني من ضعف بالعضلات وشلل دماغي.

تسليم كراسي متحركة للمواطنين

كما سلّم كرسيا آخرا لمواطن من ناحية البتانون بشبين الكوم، يعاني من تأخر في النمو الحركي والعقلي، والثالث لمواطن من ناحية مشيرف بالباجور يعاني من عجز كامل عبارة عن ضمور بالمخ.

ووجه المحافظ بتوفير 2 تروسيكل لمواطنين من مركزي أشمون والباجور لتوفير مصدر رزق ثابت لهم، كما استمع لمواطنة من ناحية بروي بتلا تعول ابن معاق يعاني من ضمور بالعضلات ويحتاج إلى تدخل طبي عاجل، وعلى الفور أشار المحافظ أنه سيتم التنسيق مع عميد كلية الطب جامعة طنطا لعمل الفحوصات الطبية واتخاذ اللازم له.

صرف مساعدات مالية لمواطنين من ذوي الهمم

ومن أبرز الحالات الإنسانية التي تم صرف مساعدات مالية لهم خلال اللقاء، مواطن من ذوى الهمم بناحية الإنجب التابع لمركز أشمون، حيث تعرض لحادث قطار مما أدى إلى بتر فوق الركبة ويعول والدته المسنة، ومواطنة من ناحية زاوية الناعورة بمركز الشهداء تعاني من ضعف عام بالأعصاب والعظام وليس لديها مصدر دخل، وتعول 3 أطفال أحدهم يعاني من إعاقة كاملة.

وكذلك مواطنة من ناحية شما بأشمون، ليس لديها مصدر رزق ثابت وزوجها يعاني من بتر في يده اليسرى، ومواطن من ناحية طبلوها بمركز تلا يبلغ من العمر 28 عاماً وفقد ذراعه إثر حادث أليم، ويعمل بيد واحدة في مجال المعمار بحثا عن لقمة العيش ومساعدة والدته رغم حالته الصحية.

فيما تم صرف مساعدات مالية لمواطنة ناحية ميت شهالة تبلغ من العمر 24 عاما متزوجة ولديها ابنة تعاني من أورام ليفية متعددة بالرحم وعقم ثانوي، وكذلك مواطن بحي غرب شبين الكوم يعول طفل مريض يعاني من ضمور بقشرة المخ وتأخر عقلي وحركي، ومواطنة تبلغ من العمر 40 عاماً من ناحية ميت عافية تعاني من ورم خبيث بالثدي، ومواطن من ناحية كفور الرمل بقويسنا يعول طفلة وتعاني من عيب خلقي بالقلب وتحتاج إلى تدخل جراحي، ومواطنة من ناحية كوم الضبع بالباجور تعاين من ورم خبيث بالرئة، وأخرى من ميت أم صالح زوجها مريض بورم بالمخ والغدة النخامية.

تقديم الدعم المالي لأصحاب الظروف الإنسانية

كما شملت الحالات مواطنة من ناحية ميت خاقات، مطلقة وتعاني من تليف بالكبد، ومواطنة من ناحية طوخ طنبشا ببركة السبع وزوجها تعرض لحادث أليم أثر على حركته، وشاب من ناحية الكوم الأخضر وآخر مسن من ناحية شنوان بشبين الكوم ويعاني من فشل كلوي مزمن، ومواطنة من ناحية بخاتي تعول طفلة مريضة السرطان وتحتاج إلى علاج كيماوي، ومواطنة من ناحية شبرا خلفون مطلقة وتعول 3 أبناء معاقين بالتخلف العقلي.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للحالات من ذوي الظروف الإنسانية والأولى بالرعاية في إطار دعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية التي تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع.