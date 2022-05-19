استطلاع رأي يرجح رفع سعر الفائدة من 50 إلى 100 نقطة لمواجهة التضخم

يتابع جميع المتعاملين مع القطاع المصرفي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، اليوم الخميس،، والتي ستتخذ قرارا برفع سعر الفائدة من عدمه.

آراء المواطنين المتعاملين في القطاع المصرفي

وأجرت مؤسسة «جولد إير» استطلاع رأي بشأن التوقعات الخاصة بقرار البنك المركزي المصري، وتوقع 58% من المتعاملين في القطاع المصرفي، أن البنك المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة، بينما رأى 39% أن البنك سيثبتها، فيما ذهب 3% ممن شملهم الاستطلاع إلى أن «المركزي» سيخفضها.

رأي البنوك

كما أُجري بحث استطلاع رأي بين البنوك المصرية، ورأى بنك الاستثمار اتش سي، إنه من المتوقع رفع لجنة السياسات النقدية لسعر الفائدة 200 نقطة أساس، ما يعيد أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى المنطقة الإيجابية، مستندة ً إلى ارتفاع معدل التضخم لشهر أبريل أعلى من التقديرات.

ويتوقع بنك الاستثمار الأهلي «فاروس» زيادة أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس، من أجل احتواء اتجاهات التضخم، ومراعاة لاتجاهات أسعار الفائدة داخل الأسواق الناشئة في ضوء اتجاهات التشديد النقدي على الصعيد العالمي، وذلك نظرًا لقراءة التضخم الأعلى من المتوقع في أبريل والتزايد التدريجي المتوقع لقراءة التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبحسب «فاروس»، من المتوقع أن يصل الرقم إلى ذروته، وهي 14- 15% في أغسطس 2022، وبعد ذلك سيبدأ في الانحسار والعودة إلى المنطقة المستهدفة بحلول أبريل2023.

بينما يري بنك الاستثمار بلتون، أن البنك المركزي المصري سيرفع أسعار الفائدة بين 50 - 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، ووسط تزايد حالة عدم الاستقرار عالميًا وذلك للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، فضلًا عن أن ارتفاع معدلات التضخم يشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة

ترجيح برفع الفائدة

وسجلت مؤسسة «جولد إير» رأيها، مشيرة إلى أن التضخم المصري وصل إلى مستويات 13.1%، ودائما تحارب البنوك المركزية التضخم برفع أسعار الفائدة، لذا يرى البنك المركزى أن التضخم في العالم بلغ ذروته، وأن البنوك اتجهت للتشديد.

ويري قسم التحليل في المؤسسة أن المركزي المصري سيواجه رفع الفيدرالي 50 نقطة أساس برفع الفائدة أيضا، وذلك لعدم خروج الأموال الساخنة، ولكن لابد من التفهم أن التضخم هو مدفوع من الخارج، لأن معدلات الاستيراد مرتفعة، وبناء عليه توقع القسم رفع سعر الفائدة بمقدار 50 لـ100 نقطة أساس، وذلك لاحتواء التضخم، وأيضا لعدم خروج الأموال الساخنة.

أسعار الذهب

وقالت «جولد إير»، إنه بالنسبة لأسعار الذهب فهناك احتمالية لصعودها لمستويات 1850 نقطة، على أن تكون التحركات كالآتي:-

- هبوط أيضا إلى مستويات 1810 نقاط، ومن ثم ارتفاع إلى مستويات 1830 نقطة، ومن ثم 840، ثم 1850، وستفشل تلك التحركات في حال إغلاق الأسعار أسفل مستويات 1795.

سعر عيار 21

قد يصل جرام 21 إلى مستويات 52.17، ولكن قد يهبط الى مستويات50.90، ومن ثم يبدأ في الصعود إلى مستويات 51.50، ثم 52.17، وتفشل تلك الرؤية في حال إغلاق الأسعار لأسفل مستويات 50.50.