نائب يطالب الحكومة بدراسة بدائل لقرار إزالة منازل قرية «غيتة» بالشرقية

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، ​طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن قيام وزارة النقل بتطوير طريق الإسماعيلية الزراعي وتعذر توسعة الطريق أمام قرية «غيته»، التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، نظراً لوجود مساكن القرية المنشأة منذ عام 1913.

وقال النائب ثروت سويلم، إنه طالب خلال اجتماع حضره محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بضرورة الأخذ بمقترحات الأهالي في الاعتبار، وذلك بإنشاء بلاطة خرسانية على حرم ترعة الإسماعيلية بطول 950 مترا، وإنشاء حارتين مروريتين بعرض 7 أمتار لكل حارة للحفاظ على مساكن المواطنين، مشددا علي استبعاد خطة وزارة النقل بإزالة المنازل نظراً لارتفاع قيمة التعويضات المطلوبة.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وتوجه «سويلم»، خلال الاجتماع بالشكر والتقدير للقيادة السياسية لما يتم من انجازات في ربوع مصر بصفة عامة والريف المصري وصعيد مصر بصفة خاصة، من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعد أبرز انجازات الجمهورية الجديدة .

واقترح «سويلم»، إمكانية إنشاء بلاطة خرسانية علي حرم ترعة الإسماعيلية أو تقليل عرض الحارات المرورية في منطقة قرية غيته بمساحة 450 مترا للحفاظ علي مساكن أهالي القرية، معبرا عن تقديره لكافة أجهزة الدولة وما تبذله من جهد عظيم.

وأكد النائب أنه يساند الدولة المصرية في كل تحركاتها ولكن يجب إجراء مزيد من الدراسات للبدائل المعروضة بما لا يعيق خطة الدولة لإنشاء المشروعات العملاقة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحقيق حياة كريمة للمواطنين مطالبا الحكومة بإعداد المزيد من الدراسات حول البدائل.

وأضاف النائب أن ما يقدمه من مقترح في هذا الشأن سيقلل من الأعباء المالية علي الدولة في التعويضات للمتضررين وسينهي أزمة أكثر من 300 أسرة من أهالينا البسطاء وسيستكمل المشروع العملاق ويحقق النتائج المرجوة في وجود طريق عالمي وهو حلم كان يتمناه أبناء محافظات القليوبية والشرقية ومدن القناة.