أحمد حلمي يواصل التصدر.. 712 ألف جنيه إيرادات «واحد تاني» في 24 ساعة

حقق فيلم «واحد تاني» ما يقرب من 712 ألف جنيه فقط، أمس، في جميع دور العرض، بعد اشتدت المنافسة بانضمام فيلم جديد إلى السباق على شباك التذاكر بالسينمات، ليصبح عدد الأعمال الفنية المعروضة حاليا، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أبطال فيلم واحد تاني

فيلم «واحد تاني» من بطولة أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم: عمرو وهبة، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجي فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد حلمي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

إيرادات فيلم العنكبوت

355 ألف جنيه، إجمالي ما حققه فيلم «العنكبوت» من بطولة أحمد السقا ومنى زكي، أمس بدور العرض السينمائي، إذ استطاع الفيلم أن يكسب إشادات الجمهور والنقاد بصورة كبيرة، خاصة أنه يدور في إطار تشويقي اجتماعي.

يشارك في بطولة الفيلم ظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفي وزكي فطين عبدالوهاب، وإخراج أحمد نادر جلال.

إجمالي إيرادات الأفلام بدور العرض

حقق فيلم «زومبي»، أمس، ما يقرب من 188 ألف جنيه، والفيلم من بطولة علي ربيع وحمدي الميرغني وهاجر أحمد وكريم عفيفي وويزو ومحمد محمود، وإخراج عمرو صلاح.

وبتلك الأرقام، ارتفع إجمالي الأفلام الثلاثة المعروض في السينمات حاليا، مليون و314 ألف جنيه، وهو يعتبر رقما ضئيلا، مقارنة بالأيام الأخري المنافسة بدور العرض، في الوقت الذي سيبدأ شباك التذاكر في حصد إيرادادت فيلم جديد باسم «فارس».

فيلم «فارس» لـ أحمد زاهر

طرح فيلم «فارس» أمس بدور العرض، إذ يعتبر البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد زاهر، بعد فترة طويلة من تأجيل تلك الخطوة، والالتزام على مشاركة النجوم في أعمالهم الفنية.