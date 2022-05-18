26 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم «العنكبوت» لـ أحمد السقا ومنى زكي

حقق فيلم «العنكبوت» بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، بدور العرض السينمائية، 26 مليون جنيه منذ طرحه بموسم عيد الفطر المبارك، إذ يشارك الفيلم ضمن سباق موسم عيد الفطر 2022، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

وتنافس 3 أفلام أخرى بدور العرض، وهي فيلم «واحد تاني» من بطولة أحمد حلمي، وفيلم «زومبي» من بطولة على ربيع، وفيلم «فارس» من بطولة أحمد زاهر، والعمل سيتم طرحه اليوم بدور العرض.

أحمد السقا يجسد دور تاجر مخدرات

تاجر مخدرات هو الدور الذي يقدمه الفنان أحمد السقا خلال فيلم العنكبوت، ويقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

أبطال فيلم العنكبوت

استطاع المخرج أحمد نادر جلال، أن يجمع بين عدد من الأبطال في فيلم واحد، وهم أحمد السقا، منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.

ثنائي أحمد السقا ومنى زكي

ولم يكن ذلك العمل الأول الذي يجمع بين الثنائي، فهناك 6 أفلام أخرى، كان أولها فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، الذي قدمه في عام 1998، الذي تناول حياة شاب صعيدي يحصل على منحة لاستكمال دراسته في الجامعة الأمريكية، والعمل كان من بطولة محمد هنيدي، وأخرجه سعيد حامد.

وأشاد النقاد بدور الفنانة منى زكي خلال أحداث فيلم العنكبوت، إذ قال الناقد طارق الشناوي في تصريح خاص لـ«الوطن»: «المفاجأة بالنسبة لي كانت في أداء الفنانة منى زكي، قدمت كوميديا رائعة وسلسلة للمشاهدين، كما أنني أراها ممثلة كوميدية عن جدارة إذ وجدت سيناريو كوميدي ممتع».