افتتاح وحدة زرع النخاع الثانية بمستشفى المواساة الجامعي بالإسكندرية

افتتح الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأستاذ أمراض الدم والباطنة وزرع النخاع بطب الإسكندرية، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الدولي السنوي السادس لأمراض الدم وزراعة النخاع بطب الإسكندرية Hemo Alex، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور حسام كامل، أستاذ أمراض الدم وزرع النخاع، والدكتور نبيل الحلواني، رئيس الجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع، والدكتورة إيمان يوسف، رئيس قسم الباطنة بطب الإسكندرية، والدكتورة منال الصردي، أستاذ أمراض الدم بطب الإسكندرية ومدير وحدة زرع النخاع.

وفي كلمته أكد «الغندور»، أن المؤتمر يعد أكبر وأهم مؤتمر دولي لأمراض الدم وزرع النخاع بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، لا سيما أنه يشهد حضور أكثر من 500 طبيب من مصر والدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وأكثر من 1000 طبيب عن طريق «الأونلاين» من العديد من البلدان، موضحا أن المؤتمر يناقش كل ما هو جديد من الأبحاث العلمية المتعلقة بأمراض الدم الحميدة والخبيثة وزراعة النخاع العظمي، والأدوية الجديدة وطرق العلاج والتشخيص في إجراءات عمليات زرع النخاع، وإعداد كوادر جديدة من الأطباء فب هذا التخصص الطبي الهام.

افتتاح وحدة زرع النخاع الثانية لتقليل قوائم الانتظار

وأعلن «الغندور» خلال فعاليات المؤتمر، أنه سيتم افتتاح وحدة زرع النخاع الثانية بمستشفى المواساة الجامعي لتقليل قوائم الانتظار وتحسين مستوى الخدمة وتقديم أفضل رعاية طبية لجميع المرضى بالإسكندرية.

فيما تقدم الدكتور نبيل الحلواني بالشكر للدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، على تشجيعه الدائم والمستمر للمؤتمرات العلمية التي من شأنها الارتقاء بالبحث العلمي بجامعة الإسكندرية، متمنيا أن كافة المشاركين في المؤتمر يستفيدون من الأبحاث العلمية المنشورة في هذا المؤتمر العلمي الكبير.

محاضرات حول تشخيص وعلاج أمراض الدم الخبيثة والحميدة

وأوضحت الدكتورة منال الصردي، سكرتير المؤتمر، ورئيس وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساه الجامعي، أن المؤتمر يتضمن إلقاء محاضرات حول الجديد في تشخيص وعلاج أمراض الدم الخبيثة والحميدة وزرع النخاع.

وأشارت إلى قرب افتتاح الوحدة الثانية لزرع النخاع بمستشفى المواساة خلال الأسابيع القادمة، مضيفة أن المؤتمر يتضمن جلسات لعرض ومناقشة الحالات الصعبة لأمراض الدم وورش عمل لزرع النخاع، يتحدث خلالها مجموعة من الباحثين والمتخصصين الدوليين على مدار يومين لنقل وتبادل الخبرات، لا سيما أنه يشارك فيه نخبة متميزة من أساتذة وعلماء أمراض الدم من جميع أنحاء العالم.