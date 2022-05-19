ضبط شخص مطلوب لتنفيذ قضايا بغرامات قيمتها 26 مليون جنيه في النزهة

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه في قضية مبان، والمقضي فيها بغرامات مالية مستحقة بلغت 26 مليون جنيه، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به.

قضايا تبديد

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أنّ عاملا مقيما بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، مطلوب التنفيذ عليه في 68 حكما جزئيا في قضايا تبديد، والمحكوم عليه فيها بمدد حبس بلغت 15 سنة، وآخر مقيم بذات دائرة المركز، مطلوب التنفيذ عليه في 45 حكم حبس «26 جزئي - 19 مستأنف»، في قضايا تبديد، والمحكوم عليه فيها بمدد حبس بلغت 17 سنة، بالتردد على محل إقامتهما على فترات متباعدة خشية ضبطهما.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما حال وجودهما بمحل إقامتهما، وبمواجهتهما بـ الأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، واتخذت الإجراءات القانونية.