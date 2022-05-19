«الدواء» تنظم ورشة عمل عن تسجيل الكواشف المعملية والتشخيصية

نظمت هيئة الدواء المصرية، ورشة عمل بشأن الإجراءات الخاصة بتسجيل الكواشف المعملية والتشخيصية، بحضور ممثلي شركات الكواشف المعملية والتشخيصية، وذلك بمقر الهيئة.

قواعد تسجيل الكواشف المعملية والتشخيصية

وذكرت هيئة الدواء في بيان عنها، أنّ ورشة العمل شهدت التعريف بالإجراءات والقواعد المنظمة الخاصة بتسجيل الكواشف المعملية والتشخيصية، وإجراء مناقشة مفتوحة للرد على تساؤلات واستفسارات ممثلي الشركات، ومناقشة الأخطاء الشائعة وكيفية تفاديها.

يأتي ذلك في إطار التواصل المستمر من هيئة الدواء المصرية مع متلقي الخدمة لضمان سرعة و سهولة الإجراءات، وفي ضوء حرصها على تقديم الدعم المستمر للشركات.

التفتیش والرقابة على مستحضرات التجمیل

وأعلنت هيئة الدواء فتح باب التسجيل في دورة تدريبية للتعريف بالدلائل التنظیمية الخاصة بالتفتیش والرقابة على مستحضرات التجمیل وإجراءات ترخیص وتشغیل مصانع مستحضرات التجمیل، والتي تهدف إلى التعريف بالدلائل التنظيمية الخاصة بالتفتيش والرقابة على مستحضرات التجميل، وإجراءات ترخيص وتشغيل مصانع مستحضرات التجميل الصادرة طبقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 122 لسنة 2022 بشأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل.

وأعلنت الهيئة، اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (EaGAC) معاملها، وذلك طبقا للمواصفات الدولية، وتسلم رئيس الهيئة شهادات اعتماد عدد من معامل الهيئة من المهندس، هانىء الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، وذلك نجاح الهيئة في استيفاء متطلبات المواصفات الدولية (ISO/IEC 17025:2017 & ISO/EC 17043:2010)).