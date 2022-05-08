المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لصاحب محل متهم بحيازة الحشيش

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، بمعاقبة صاحب محل بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لحيازته مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيه، وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد العليم عبد العليم عطية، وعضوية المستشارين شريف حسن عبد النبي، ومحمد ياسر أبو الفتوح، وأمانة سر محمد الغلبان.

8 قطع حشيش

أوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 13626 لسنة 2021 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2021 كلي شمال القاهرة، أن المتهم «حمدي.ه، 23 عامًا، صاحب محل دواجن»، وأنه في يوم 18 سبتمبر 2021 بدائرة قسم شرطة الساحل، أحرز بقصد الاتجار غي الحشيش بغير الأحوال المصرح بها قانونًا، ويكون قد ارتكب جريمة الجناية، والمنصوص عليها بالمواد بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل الأول، والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

تحريات المباحث

وجاء في تحريات المباحث، أنَّه أبصر المتهم حال دراجة نارية بدون لوحات فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 8 قطع لمخدر الحشيش وعزى أن قصد المتهم من إحراز تلك المواد المخدرة للاتجار فيها والدراجة النارية لتسهيل الترويج تلك المواد المخدرة.

كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أنَّ 8 قطع لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

سجن عامل 3 سنوات بتهمة حيازة الهيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 ألف جنيه، لإدانته بحيازته مخدر الهيروين بقصد التعاطي، وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد العليم عبد العليم عطية، وعضوية المستشارين شريف حسن عبد النبي، ومحمد ياسر أبو الفتوح، وأمانة سر محمد الغلبان.

لفافة مخدر الهيروين

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 1810 لسنة 2022 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 145 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، أن المتهم «أحمد.ش، 27 عامًا، عامل»، وأنه في يوم 7 فبراير 2022 بدائرة قسم شرطة الساحل، أحرز بقصد تعاطي الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.