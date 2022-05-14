جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد علي مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 162 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

الاشتباه في الراكب

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 710 اشتبه أمير حسانين رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، في راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ويحمل حقيبتين صغيرتين وحقيبة هاندباج متوسطة نظرا لارتباكه.

لجنة فنية لتفتيش حقائب المسافر

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء يجب الإفصاح عنها، أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف المنشاوي مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه، بمطار القاهرة الدولي.

الجمارك تضبط كيسًا شفافًا به قطعة بنية اللون بوزن 133 جرامًا من مخدر الحشيش

وبالعرض على الدكتور حسين هيكل، نائب مدير الإدارة، قرر تكليف أحمد عجمي مأمور الجمرك، وخالد شعبان رئيس القسم المشرف على صالة الوصول، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود كيس شفاف به قطعة بنية اللون بوزن 133 جراما من مخدر الحشيش مخبأة داخل حقائبه.

قرر أحمد علي، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 107 لسنة 2022 بعد العرض على، إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.