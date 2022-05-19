محافظ بورسعيد: حرمان 150 طالبًا من أداء امتحان الشهادة الإعدادية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حرمان 150 طالبًا وطالبة من أداء امتحان الشهادة الإعدادية وذلك بعد تجاوزهم نسبة الغياب المقررة، مؤكدًا أن ذلك طبقًا للقانون، مشيرًا إلى أنه جرى تحذير أولياء الأمور أكثر من مرة من تجاوز أبنائهم لنسب الغياب.

وجدد محافظ بورسعيد تحذيره للطلاب من الغياب في العام المقبل، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي طالب يتغيب عن المدرسة، وسوف يتم منعه من دخول الامتحان، وذلك حرصًا على الجهود المبذولة في تطوير العملية التعليمية.

وأشار «الغضبان»، أنه تابع مع مديرية التربية والتعليم إجراءات منع الطلاب المتجاوزين لنسب الغياب من أداء الامتحان، مؤكدًا أن الحضور للمدرسة شرط دخول الامتحانات.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد أسبوعين من انتهاء الامتحانات

وأعلن محافظ بورسعيد أن نتيجة الشهادة الإعدادية ساعلن بعد اسبوعين من إنتهاء الامتحانات

وتفقد محافظ بورسعيد، اليوم، مدرستي فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بحي الزهور، والعبور الإعدادية بنين، وذلك لمتابعة سير وانتظام امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الثاني بنظام البابل شيت في مادة اللغة العربية، ورافقه الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يناقش الطلاب في «البابل شيت»

كما تفقد محافظ بورسعيد لجان الامتحان، واطلع على الورقة الامتحانية، وناقش الطلاب حول آرائهم في النظام الجديد للامتحان «البابل شيت» في مادة اللغة العربية ، كما حرص على سؤال الطلاب حول مدى ارتباط الأسئلة بالمنهج الدراسي، وآرائهم في الامتحان بشكل عام.‏