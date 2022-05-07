«صناع الخير» في رمضان: توزيع 400 طن مواد غذائية ودعم 200 أسرة غير قادرة

أعلنت مؤسسة «صناع الخير» للتنمية في تقرير حصاد عملها الخيرى والتنموي خلال شهر رمضان المبارك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكّدت أنَّ 400 ألف مواطن في المحافظات المختلفة استفادوا من هذه الجهود خاصة سكان قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مبينًا أنَّ هذه الجهود شملت تقديم 400 طن مساعدات غذائية و20 ألف وجبة إفطار وسحور وتوزيع كعك وبسكوت على 10 آلاف مواطن، واستفاد 50 ألف مواطن من خدمات المؤسسة الطبية والتنموية.

20 ألف وجبة إفطار وسحور وتوزيع كعك وبسكوت على 10 آلاف مواطن

وأوضحت مؤسسة «صناع الخير» في تقريرها، أنَّ جميع خدمات المؤسسة خلال شهر رمضان تمّ تقديمها بالمجان تمامًا من خلال مبادرات المؤسسة الرائدة تحت إشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق الكامل مع المحافظين في المحافظات المختلفة، وبحضور عدد منهم وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى

وأكّد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لـ«صناع الخير»، أنَّ إعلان مؤسسة صناع الخير عن حصاد جهودها خلال شهر رمضان بمنزلة كشف حساب تقدمه المؤسسة للرأي العام في إطار إعلاء مبدأ الشفافية واطلاع الرأي العام على ما تنجزه المؤسسة أولًا بأول.

وأشار إلى أن «صناع الخير» وفي إطار عضويتها في الائتلاف الوطني لـ العمل الأهلي التنموي وضعت خطة عمل طموحة خلال شهر رمضان لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة من المواد الغذائية الضرورية إذ أطلقت مبادرة «بالخير جايين» بالتعاون مع بنك القاهرة وماجوريل العالمية ونجحت من خلال المبادرة في توزيع 400 طن مواد غذائية على الأسر المستحقة في المحافظات المختلفة، وتمّ التوزيع على الأسر في منازلها مع مراعاة توصيات منظمة الصحة العالمية وما أكّدت عليه وزارة الصحة المصرية للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

400 ألف مواطن استفادوا من المساعدات والخدمات التنموية والطبية

وأوضح أنَّ عدد من المحافظين ونوابهم حرصوا على مشاركة صناع الخير مراحل تنفيذ مبادرة بالخير جايين، إذ تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مكونات كرتونة المواد الغذائية التي يتمّ توزيعها بالمبادرة، كذلك استقبل الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم قوافل المبادرة من أمام ديوان عام المحافظة مشيدًا بالمحافظين الذين جرى إطلاق المبادرة بمحافظاتهم بجهود صناع الخير المتواصلة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة وبخاصة فى شهر رمضان

وتابع «عبدالفتاح» أنَّ «صناع الخير» نجحت وعلى مدار شهر رمضان أيضًا في توزيع 20 ألف وجبة إفطار وسحور على 20 ألف أسرة بالتعاون مع بنك الطعام واستفاد 10 آلاف مواطن من عيدية «صناع الخير» من الكعك والبسكويت التى تم توزيعها مع قدوم العيد كما دعمت 200 أسرة غير قادرة بمساعدات مالية قيمتها 200 ألف جنيه.

وأشار إلى أنَّ جهود «صناع الخير» واصلت خلال الشهر الكريم تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة لطلاب المدارس من خلال مبادرة «أطفال مصر مستقبل مصر» بالتعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي، إذ نجحت المبادرة في تقديم خدماتها لأكثر من 50 ألف طالب هم طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية بجميع مدارس مركز قوص بمحافظة قنا، وبالتعاون مع جامعة جنوب الوادي، كما واصلت «صناع الخير» إجراء جراحات العيون وتسليم النظارات للحالات التي تمّ تشخيص احتياجها لهذه الخدمات خلال قوافل مبادرة «عنيك في عنينا» التي نظمتها المؤسسة قبل شهر رمضان.

استقبال أكثر من 1000 مريض قدم سكري

وأوضح أنَّ «صناع الخير» وعلى مدار أيام الشهر الفضيل ومن خلال مبادرتها «قدم صحيح» لتقديم الخدمات الطبية الأفضل عالميًا لحماية مرضى القدم السكري من البتر نجحت في استقبال أكثر من 1000 مريض قدم سكري وتقديم خدمات الكشف والمتابعة وصرف الدواء لهم بالمجان في 20 غرفة للمبادرة في 20 مستشفى جامعي بأنحاء الجمهورية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأساتذة الأوعية الدموية بالجامعات المصرية.

وأضاف أنَّ «صناع الخير» واصلت خلال أيام شهر رمضان جهودها لتنفيذ مبادرة «لمسة خير» لتقديم المتابعة والعلاج لمرضى الـمراض الجلدية المزمنة، إذ قدمت المبادرة خدماتها لأكثر من 100 مريض، كما نجحت المؤسسة في استكمال جهودها لدعم مرضى القلب بإجراء 10 عمليات قسطرة علاجية وتركيب دعامات لمرضى قلب غير قادرين.

وفي نشاط إعادة إعمار القرى الأشد احتياجًا، ذكر «عبدالفتاح» أنَّ صناع الخير وقعت بروتوكول تعاون مع «أي فاينانس» لتنمية وتطوير قرية الفارسية بالأقصر بقيمة 5 ملايين جنيه الدكتورة نيفين القباج بحضور ورعاية وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضح أنَّ «صناع الخير» واصلت أيضًا نشاطها التنموي خلال أيام الشهر الكريم إذ افتتحت مركز استدامة لدعم وتنمية المرأة الريفية بقرية نزلة الشوبك بالجيزة بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بهدف إحياء الحرف التراثية واليدوية وتوفير فرص عمل للسيدات المعيلات، كما واصلت جهودها في تشغيل مصنع دار السلام لصناعة السجاد اليدوي بالفيوم ومتابعة الصيادين الذين تسلموا مراكب صيد من المؤسسة في محافظات أسوان وقنا والدقهلية وتذليل أي صعاب تواجههم لضمان تشغيلهم للمراكب وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم.