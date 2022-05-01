كحك وبسكويت.. عيدية «صناع الخير» للأسر غير القادرة بالفيوم والبحيرة

واصلت مؤسسة صناع الخير للتنمية، من خلال مبادرتها «بالخير جايين»، جهودها لادخال الفرحة على قلوب الأسر غير القادرة مع استقبال عيد الفطر المبارك، بتوفير مستلزمات العيد من الكحك والبسكويت، وتوزيعها على المستحقين بالقرى التي أعادت صناع الخير إعمارها بمحافظتي الفيوم والبحيرة، ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

توزيع 20 ألف وجبة إفطار وسحور بالتعاون مع بنك الطعام

أكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير، أن 10 آلاف مواطن يستفيدون من توزيع عبوات الكحك والبسكويت، مع حلول عيد الفطر المبارك، وأن التوزيع يأتي بعد أن نجحت «صناع الخير»، في توفير 400 طن من المواد الغذائية الضرورية، وتوزيعها على الأسر المستحقه في عدد من المحافظات مع قدوم شهر رمضان، وعلى مدار أيامه المباركة، بالتعاون مع بنك القاهرة، كما جرى توزيع 20 ألف من وجبات الإفطار والسحور، بالتعاون مع بنك الطعام المصري.

وأشار «عبدالفتاح»، إلى أن صناع الخير تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية الجافة ووجبات الافطار والسحور على مدار شهر رمضان، ومستلزمات العيد من الكحك والبسكويت للأسر غير القادرة، بالتعاون مع شركاءها من المؤسسات الاقتصادية الكبرى.

بدء التوزيع اليوم

أوضح الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن توزيع مغلفات الكحك والبسكويت من مبادرة «بالخير جايين» من صناع الخير، بدأ اليوم الأحد، ويستمر إلى ما بعد الإفطار، بالتنسيق مع المحافظين، ويتم التوزيع على الأسر داخل منازلها، مع تنفيذ الاجراءات التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية، فيما يخص الحماية من انتشار فيروس كورونا.

ولفت «عبدالجليل»، إلى أن التوزيع داخل محافظة الفيوم، بدأ بقرى الرواشدية ودار السلام مركز يوسف الصديق وقرى داود والجبلاية وعفيفي مركز طامية، وقرى الوابور الجديدة وعاشور مركز أطسا، وقرية سنرو مركز ابشواي، وأن التوزيع داخل محافظة البحيرة، تم داخل مركز شبراخيت قرى أبو غزالة وأم حكيم وأبو منجوج، وفي مركز المحمودية قرى عبدالمجيد والشيخ زغلول وسرنباي، وفي مركز كوم حمادة قرى بيبان، وفي مركز بدر قرى الخرطوم والنجاح، وفي مركز حوش عيسى قرى على بن أبى طالب والابقعين، وفي مركز النوبارية قريه عبدالحليم محمود وقرية حسين أبو اليسر، وفي مركز الدلنجات قرى المسين وزهور الامرا وطيبة.