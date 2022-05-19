الريان القطري يفجر مفاجأة قوية: موسيماني عرض نفسه علينا

قال أمير فتحي، المشرف على الإعلام بنادي الريان القطري، إنّ مسألة تولي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القيادة الفنية للفريق القطري، أثارت الجدل بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وأضاف «فتحي» في تصريحات عبر برنامج «ريمونتادا»، المُذاع على قناة المحور، أنّ بيتسو موسيماني حاول التواصل مع مسؤولي الريان القطري منذ شهرين.

وأوضح المشرف على الإعلام بنادي الريان القطري، أنّ موسيماني حاول التواصل مع أكثر من مسؤول نادٍ في الدوري القطري، للبحث عن عرض له، لافتًا إلى أنّ هذا الأمر كان قبل تجديد تعاقده مع الأهلي.

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