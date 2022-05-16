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«التعليم» تعلن عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات للعام الدراسي 2021-2022

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كريم روماني
07:11 م | الإثنين 16 مايو 2022
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية بكل نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، وذلك للدور الأول للعام الدراسي 2021-2022.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 2022/5/21، وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 2022/5/28 وتنتهى يوم الخميس 9 يونيو 2022، طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة بهذا الشأن.

عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات 830 ألفًا و753 طالبا طالبة بجميع النوعيات

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، 830 ألفًا و753 طالبا/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكدت الوزارة أنه تم التنبيه على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، وعلى ألا يتجاوز عدد الطلاب من (14 - 16) طالبا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.