إزالة تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ إزالة حالات تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، خلال حملات بمركز البداري والفتح، وحي غرب أسيوط، ضمن الحملات الدورية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، بالتنسيق مع كافة جهات الولاية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسيئن رئيس الجمهورية.

التنسيق بين جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية

ووجه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لرصد ومتابعة التعديات، وتنفيذ مثل تلك الحملات، وإزالة المخالفات دون تهاون أو تقاعس، للحفاظ على حق الشعب والدولة بكافة الطرق الممكنة، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين والمخالفين والخارجين عن القانون دون استثناء.

إزالات فورية لمخالفات بناء بالبداري والفتح

وفي هذا الإطار، تم تنفيذ عدد من حملات الإزالات الفورية لحالات بناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة مخالفات لقانون البناء، في نطاق مركزي البداري والفتح، إضافة إلى حي غرب أسيوط، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني لقرية «نجوع المعادي»، وتنفيذ فك شدة خشبية لسقف الدور الثاني العلوي بقرية «منشأة العقال البحري»، بمركز البداري، وذلك بمشاركة محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، وعدد من نوابه.

كما تم فك شدة خشبية لمخالفة بمنطقة «المخرايت»، في قرية «بصرة»، على مساحه 60 متراً مربعاً، بمركز الفتح، وذلك بمشاركة عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، ونائبه أشرف فوزي، بالإضافة إلى إزالة فورية لأعمدة الدور السادس العلوي بأحد العقارات في منطقة «الأربعين» بحي غرب أسيوط، خلف مسجد «الصحابة»، بإشراف محمد بشير، رئيس الحي، ونائبيه محمد عبد الراضي، وهاني محمد، ومسؤولي المتابعة الميدانية بالحي، وفريق قسم الإشغالات، وتم إزالة المخالفات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لها.