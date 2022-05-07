إزالة 6 حالات تعديات على الزراعات ومخالفات بناء بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، التصدي لعدد من حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية في عدة قرى بمراكز منفلوط وديروط وصدفا، حيث تم تنفيذ 6 حالات إزالة لتعديات على الزراعات وأملاك الدولة ومخالفات بناء في مهدها، وذلك ضمن الحملات المكبرة التي تشنها الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، بالتنسيق مع كافة جهات الولاية.

كما تأتي هذه الحملات ضمن مبادرة «خليك إيجابي»، لحث المواطنين على الإبلاغ عن أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء، من خلال رقم الخط الساخن، وأرقام غرفة العمليات التابعة للمحافظة، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية للدولة بهذا الملف، والعمل على بذل مزيد من الجهد للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء آمن وسليم.

حملة إزالات مكبرة بمنفلوط وديروط وصدفا

وأشار محافظ اسيوط، فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم السبت، إلى أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بمركز منفلوط، برئاسة محمد عبد الغني، رئيس المركز، تمكنت من تنفيذ 2 حالة تعديات على الأراضي الزراعية في مهدها بقرية «المندرة قبلي»، وتم تحرير المحضر اللازم.

كما ترأس محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، حملة لتنفيذ إزالة 2 حالة تعديات على الزراعات وأملاك دولة ومخالفات بناء بقريتي «دشلوط، وبني يحيى»، وتم تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابع محمد كمال، رئيس مركز ومدينة صدفا، تنفيذ إزالة 2 حالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرية «أولاد إلياس»، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

تشديدات بالمتابعة المستمرة لمنع التعديات

وشدد محافظ أسيوط على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعديات عليها مرة أخرى، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أي تعديات في المهد، وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ووضع لافتات موضحاً عليها أن هذه الأراضي أملاك دولة، ولا يجوز التعامل عليها، والتواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات المحافظة، لمتابعة تنفيذ الإزالات، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف.

لا تهاون في حق الدولة وغرفة عمليات لرصد التعديات

وشدد المحافظ على أنه لا تهاون في حق الدولة، حفاظاً على هيبتها، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات وعمليات مركزية بالمحافظة، لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بأي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أو مخالفات البناء، على مدار 24 ساعة، وسرعة التعامل مع أي بلاغات.